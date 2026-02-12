'मूसा' लिखी गाड़ी ने उड़ाए होश: BJP विधायक के डर के बीच दिखी संदिग्ध कार; पुलिस ने बताया- सिद्धू मूसेवाला का फैन

मऊगंज में 'मूसा' लिखी गाड़ी सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल मच गई. विधायक प्रदीप पटेल पहले ही कथित मूसा गैंग से खुद और अपने परिवार को खतरा बता चुके हैं, ऐसे में शहर में इस तरह की गाड़ी दिखना कई सवाल खड़े कर रहा था.

मामला सामने आते ही रीवा पुलिस तत्काल सक्रिय हुई और आनन-फानन में गाड़ी को बरामद कर मालिक से पूछताछ की. पुलिस की जांच के बाद ASP आरती सिंह ने साफ किया कि इस गाड़ी का किसी भी गैंग से कोई संबंध नहीं है.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, गाड़ी मालिक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का फैन है और उसी के नाम से प्रेरित होकर उसने गाड़ी पर 'मूसा' लिखवाया है.

कथित मूसा गैंग से खुद को खतरा बताकर पिछले एक महीने से ज्यादा समय से लापता मऊगंज के बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल का मामला राजनीतिक गलियारों में लगातार गरमाया हुआ है. इसी बीच रीवा की सड़कों पर 'मूसा' लिखी एक गाड़ी नजर आने से हड़कंप मच गया और मामले ने नया मोड़ ले लिया.

रीवा में 'मूसा' लिखी गाड़ी सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल मच गई. विधायक प्रदीप पटेल पहले ही कथित मूसा गैंग से खुद और अपने परिवार को खतरा बता चुके हैं, ऐसे में शहर में इस तरह की गाड़ी दिखना कई सवाल खड़े हो रहे हैं. साथ ही राजनीतिक उबाल ला दिया है.

बता दें कि विधायक के गायब होने की खबर से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है. स्थानीय विधायक के गायब होने की असल वजह मूसा गैंग नहीं, बल्कि निजी जमीन का विवाद मान रहे हैं.

कथित मूसा गैंग के खौफ से लापता हैं विधायक.

सत्ताधारी दल के विधायक ने इस मामले में भूस्वामी के खिलाफ जिंदा जलाकर मारने की शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने कई के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की थी, बावजूद इसके विधायक अभी भी नाराज हैं.

