MP: कारोबारी ने ज्वेलर दंपति की हत्या कर खुद को मारी गोली, लेनदेन विवाद बना खूनी वारदात की वजह

मंदसौर में नए साल की रात एक कारोबारी ने लेनदेन विवाद में ज्वेलर दिलीप जैन और उनकी पत्नी रेखा की चाकू मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को गोली मार ली. घटना से जैन समाज में आक्रोश फैल गया. निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सर्राफा बाजार आधे दिन बंद रहा. पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी.

X
दो लोगों की हत्या से मची सनसनी (Photo: Representational )
मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में नए साल की पूर्व संध्या पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां राजस्थान से आए एक कारोबारी ने वित्तीय लेनदेन को लेकर एक ज्वेलर और उसकी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि यह वारदात बुधवार रात करीब 8:30 बजे गोल चौराहा क्षेत्र स्थित एक मकान में हुई. ज्वेलर दिलीप जैन और उनकी पत्नी रेखा उस समय घर पर मौजूद थे और नए साल 2026 के स्वागत की तैयारी में खुशमिजाज माहौल था. इसी दौरान राजस्थान के निम्बाहेड़ा निवासी कारोबारी विकास सोनी उनके घर पहुंचा. शुरुआती जांच में सामने आया है कि विकास सोनी और ज्वेलर दंपती के बीच किसी वित्तीय लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था.

लेनदेन विवाद में ज्वेलर दंपती की चाकू से हत्या

मंदसौर के एसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि विवाद बढ़ने पर विकास सोनी ने चाकू से दिलीप जैन और उनकी पत्नी रेखा पर हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ने उसी घर में मौजूद हथियार से खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी भी मौके पर मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि विकास सोनी स्कूटर से निम्बाहेड़ा से मंदसौर आया था, जिसे जब्त कर लिया गया है. जिस कमरे में दोहरे हत्याकांड और आत्महत्या की घटना हुई, उसे सील कर दिया गया है. परिजनों की मौजूदगी में कमरे को खोलकर यह जांच की जाएगी कि वहां कोई नकदी या आभूषण मौजूद थे या नहीं.

वारदात के बाद कारोबारी ने खुद को मारी गोली

घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. ज्वेलर दंपती के शवों को ले जा रही शव वाहन को जैन समाज के लोगों ने कुछ देर के लिए सरदार वल्लभभाई चौक पर रोक दिया. समाज के लोगों ने स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की.

इस हृदयविदारक घटना के विरोध में मंदसौर के सर्राफा व्यापारियों ने गुरुवार को आधे दिन के लिए अपनी दुकानें बंद रखीं. पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल शहर में स्थिति नियंत्रण में है.
 

---- समाप्त ----
