70 साल बाद भारत आ रहे चीते की सामने आई फोटो, अफ्रीका में हुआ मेडिकल, सीएम को बेसब्री से इंतजार

दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला वन्यजीव चीता 70 साल बाद भारत की जमीन पर एक बार फिर लौट रहा है. दरअसल, 20 जुलाई को भारत सरकार और नामीबिया के बीच हुए करार के तहत अब अफ्रीका भारत को चीते देगा. ये चीते मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित कूनो-पालपुर नेशनल पार्क में दिखाई देंगे.

श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में बसने आ रहे चीतों का सोमवार को मेडिकल परीक्षण किया गया. सीएम शिवराज ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया सांझा की है. उन्होंने टीम को बधाई देते हुए कहा, ''यह वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है. एमपी तैयार है और इन चीतों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है.''

आजादी के 75 साल पूरे होने पर 15 अगस्त के दिन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत आने वाले चीतों की एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें चीतों का मेडिकल हो रहा है.

Warm Greetings to team @CCFCheetah and everyone involved in the first-ever intercontinental translocation of Cheetahs. It is a momentous event in the history of wildlife conservation.



Madhya Pradesh is prepared and eagerly waiting for their arrival. https://t.co/Vdvr2YPCHq