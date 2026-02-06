scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बेबस मां रोकती रही, तंग बेटा सुनाता रहा 'सरकारी सिस्टम' को खरी-खरी... कलेजा चीर देगी इस फरियादी की कराह

MP की आर्थिक राजधानी इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक पीड़ित मजदूर ने जनसुनवाई की व्यवस्था को ही कठघरे में खड़ा कर दिया.

Advertisement
X
इंदौर कलेक्टर कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा.(Photo:Screengrab)
इंदौर कलेक्टर कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा.(Photo:Screengrab)

इंदौर कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया, जब एक गरीब व्यक्ति ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. पीड़ित का कहना है कि वह हर मंगलवार अपनी मजदूरी छोड़कर जनसुनवाई में आता है, लेकिन उसकी समस्या आज तक नहीं सुनी गई. गुस्से में आए व्यक्ति ने जनसुनवाई को दिखावा बताते हुए इसे बंद करने की मांग कर दी.

दरअसल, इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई उस समय हंगामे का केंद्र बन गई, जब एक गरीब मजदूर अपनी पीड़ा लेकर अधिकारियों के सामने फूट पड़ा.

पीड़ित व्यक्ति ने आरोप लगाया कि वह हर मंगलवार अपनी रोज की मजदूरी छोड़कर यहां आता है, जिससे उसका नुकसान भी होता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती. 

सम्बंधित ख़बरें

Palghar tribal area young man died
सड़क थी नहीं, एंबुलेंस पहुंची नहीं, सिस्टम ने ली
The woman arrested was blackmailing a lawyer after trapping him in a honey trap.
हनी ट्रैप में वकील को फंसाया, इंदौर से 'कातिल हसीना' गिरफ्तार
शाहजहांपुर में मरीज ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
रात में दरवाजा खुला रखवाते थे सीनियर... इंदौर में MBBS छात्र की खुदकुशी, चौंकाने वाला खुलासा
इंदौर की अनिका शर्मा के लिए क्राउड फंडिंग.(Photo:Screengrab)
एक इंजेक्शन, ₹9 करोड़ की कीमत… और अनिका की जिंदगी की जंग
MD drugs seized by Indore police forensic
पुलिस की पकड़ी ड्रग्स फॉरेंसिक जांच में निकली यूरिया

पीड़ित का कहना है कि जनसुनवाई केवल कागजों तक सीमित रह गई है और जमीनी स्तर पर गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही. गुस्से में उसने प्रशासन से सवाल किया कि जब समस्याओं का समाधान ही नहीं करना है, तो हर मंगलवार होने वाली जनसुनवाई को बंद कर देना चाहिए और गरीबों के साथ दिखावा नहीं करना चाहिए. देखें VIDEO:- 

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कलेक्टर कार्यालय में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया. पीड़ित गरीब दिनेश वर्मा की मजबूरी यह थी कि उसकी मां की पेंशन 1 साल से नहीं मिली है. उसका नाम भी वोटर लिस्ट से कट गया. यही फरियाद लेकर वह कलेक्टर ऑफिस पहुंचा था.

Advertisement

'आजतक' से बातचीत में पीड़ित ने बताया कि वह किराए के मकान में रहता है, कहां से लाए कागज? लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने तहसीलदार को पीड़ित के पास भेजा, उसकी आर्थिक मदद की और समस्या का हल करने की बात कही. देखें Video:- 

क्या प्रशासन वास्तव में जनसुनवाई को प्रभावी बना पाएगा, या गरीबों की आवाज ऐसे ही अनसुनी रह जाएगी? या फिर सभी पीड़ितों को वही करना पड़ेगा जो दिनेश वर्मा ने किया है?

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement