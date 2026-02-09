दरिंदगी की हद: शारीरिक संबंध बनाने के बाद महिला की हत्या, आरोपी ने कबूला जुर्म

इंदौर में सुगनी देवी कॉलेज के पास स्थित मैदान से मिली एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने गंभीर रूप ले लिया है. महिला को घायल अवस्था में पाया गया था और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर रेप से संबंधित धाराएं भी जोड़ी गई हैं.

परदेशीपुरा थाना पुलिस के अनुसार, महिला देर रात एक शख्स के साथ मैदान की ओर गई थी. जांच में सामने आया है कि महिला और संदिग्ध के बीच पहले से परिचय था और दोनों का साथ उठना-बैठना रहा है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और फिर आरोपी ने महिला के सिर पर पत्थर से वार किया. चोट लगने से उसकी हालत बिगड़ गई और बाद में अस्पताल में मौत हो गई. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गई और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई. हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान मौत हुई. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है. महिला अन्य युवकों के भी संपर्क में थी, जिससे नाराज आरोपी ने पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी.

आरोपी से पूछताछ में पता चला कि दोनों नशे के आदी थे और साथ में नशा करते थे. महिला तीन-चार दिन से आरोपी के साथ ही रह रही थी.

आरोपी ने पुलिस को बताया कि महिला अन्य युवकों के संपर्क में थी, जिससे वह नाराज था. इसी बीच शुक्रवार की रात 3 बजे आरोपी ने महिला को सुगनी देवी कॉलेज के ग्राउंड पर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी. परदेशीपुरा थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म से संबंधित धाराएं भी जोड़ी गई हैं.

