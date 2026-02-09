scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दरिंदगी की हद: शारीरिक संबंध बनाने के बाद महिला की हत्या, आरोपी ने कबूला जुर्म

Indore Woman Murder Case: इंदौर के परदेशीपुरा में सुगनी देवी कॉलेज के पास एक महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने आरोपी मुकेश कोरी को गिरफ्तार किया है, जिसने अवैध संबंधों के शक में इस वारदात को अंजाम दिया.

Advertisement
X
प्राइवेट पार्ट पर 'नशे में हूं दूर रहो' लिखवाने वाली महिला की मौत.(Photo:ITG)
प्राइवेट पार्ट पर 'नशे में हूं दूर रहो' लिखवाने वाली महिला की मौत.(Photo:ITG)

इंदौर में सुगनी देवी कॉलेज के पास स्थित मैदान से मिली एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने गंभीर रूप ले लिया है. महिला को घायल अवस्था में पाया गया था और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर रेप से संबंधित धाराएं भी जोड़ी गई हैं.

परदेशीपुरा थाना पुलिस के अनुसार, महिला देर रात एक शख्स के साथ मैदान की ओर गई थी. जांच में सामने आया है कि महिला और संदिग्ध के बीच पहले से परिचय था और दोनों का साथ उठना-बैठना रहा है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और फिर आरोपी ने महिला के सिर पर पत्थर से वार किया. चोट लगने से उसकी हालत बिगड़ गई और बाद में अस्पताल में मौत हो गई. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गई और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई. हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत. (Photo: Representational)
चचेरे भाई से बने शारीरिक संबंध, प्रेग्नेंट हो गई लड़की... गर्भपात की दवा से मौत
अस्पताल में भर्ती तीजा का हालचाल लेते लोग, पुलिस भी पहुंच गई (Photo:ITG)
'मतलब नहीं तो शारीरिक संबंध क्यों बनाना...'  प्यार से शुरू हुई तीजा की कहानी, जख्मों में बदली
शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले शख्स पर महिला ने दर्ज कराया केस
शादी का वादा, शारीरिक संबंध और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव... बेंगलुरु में शख्स के खिलाफ महिला की शिकायत
BJP नेता के घर हुई चोरी तो खुश हुए कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल.(Photo:ITG)
बीजेपी नेता के घर से AC चोरी, कांग्रेस विधायक ने चोर को दिया 'धन्यवाद'
2 real sisters sexually assaulted by their cousin and his friends gwalior
मौसेरे भाई ने महिला और उसकी नाबालिग बहन से किया दुष्कर्म

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान मौत हुई. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है. महिला अन्य युवकों के भी संपर्क में थी, जिससे नाराज आरोपी ने पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी.

Advertisement

आरोपी से पूछताछ में पता चला कि दोनों नशे के आदी थे और साथ में नशा करते थे. महिला तीन-चार दिन से आरोपी के साथ ही रह रही थी. 

आरोपी ने पुलिस को बताया कि महिला अन्य युवकों के संपर्क में थी, जिससे वह नाराज था. इसी बीच शुक्रवार की रात 3 बजे आरोपी ने महिला को सुगनी देवी कॉलेज के ग्राउंड पर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी. परदेशीपुरा थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म से संबंधित धाराएं भी जोड़ी गई हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement