इंदौर: सनकी आशिक ने प्रेमिका के भाई को उतारा मौत के घाट, गर्लफ्रेंड घायल, इस वजह से था नाराज

इंदौर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां प्रेम संबंधों में हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के 60 फीट रोड का है, जहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका के घर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और उसके भाई व मां पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में प्रेमिका के भाई की मौत हो गई, जबकि मां और युवती की हालत गंभीर बनी हुई है.

क्यों हुआ विवाद?

जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक वेदांश सोलंकी अपनी प्रेमिका विधि लखावत के घर पहुंचा था. बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि वेदांश ने विधि के भाई विधान और उसकी मां पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में विधान की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई, जबकि उसकी मां जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है.

हमले के बाद आरोपी वेदांश ने खुद पर भी चाकू से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक आरोपी को चाकू फेंकने व इलाज के लिए चलने के लिए समझाती रही. इस दौरान घटनास्थल के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए.

काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को हिरासत में लिया और उसे इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है.

डेढ़ साल से रिलेशनशिप में थे

पुलिस जांच में सामने आया है कि वेदांश और विधि पिछले डेढ़ साल से रिलेशनशिप में थे. एक दिन पहले ही युवती के परिजनों ने वेदांश के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझाइश दी थी और वेदांश ने लिखित में आश्वासन दिया था कि वह युवती को आगे परेशान नहीं करेगा. लेकिन महज एक दिन बाद ही वह युवती के घर पहुंच गया और इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया.

डीसीपी कृष्ण लालचंदानी और पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के अनुसार, पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. आरोपी के स्वस्थ होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं मृतक के जीजा और पड़ोसियों का कहना है कि यह एकतरफा प्रेम प्रसंग का मामला था और आरोपी नशे की हालत में अक्सर युवती के घर पहुंचकर विवाद करता था.

