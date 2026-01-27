scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंदौर: सनकी आशिक ने प्रेमिका के भाई को उतारा मौत के घाट, गर्लफ्रेंड घायल, इस वजह से था नाराज

इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में प्रेम संबंधों के विवाद ने खूनी रूप ले लिया. आरोपी वेदांश सोलंकी ने प्रेमिका विधि लखावत के घर पहुंचकर उसके भाई विधान और मां पर चाकू से हमला कर दिया. इलाज के दौरान विधान की मौत हो गई, जबकि मां और युवती गंभीर हैं. घटना के बाद आरोपी ने खुद को भी घायल किया. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
दोनों डेढ़ साल से रिलेशनशिप में थे. (Photo: Representational)
दोनों डेढ़ साल से रिलेशनशिप में थे. (Photo: Representational)

इंदौर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां प्रेम संबंधों में हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के 60 फीट रोड का है, जहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका के घर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और उसके भाई व मां पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में प्रेमिका के भाई की मौत हो गई, जबकि मां और युवती की हालत गंभीर बनी हुई है.

क्यों हुआ विवाद?
जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक वेदांश सोलंकी अपनी प्रेमिका विधि लखावत के घर पहुंचा था. बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि वेदांश ने विधि के भाई विधान और उसकी मां पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में विधान की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई, जबकि उसकी मां जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है.

हमले के बाद आरोपी वेदांश ने खुद पर भी चाकू से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक आरोपी को चाकू फेंकने व इलाज के लिए चलने के लिए समझाती रही. इस दौरान घटनास्थल के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार
लग्जरी कारों की हेराफेरी कर धोखाधड़ी, पुलिस ने बरामद की 3 करोड़ की कारें
पुलिस ने 24 लग्जरी कारें बरामद कीं. (Photo: Screengrab)
किराए पर लेकर गिरवीं रख देता था कारें, 3 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां बरामद
Contaminated water causes illness in indore's mahu
इंदौर के महू में दूषित पानी से 22 लोग बीमार, प्रशासन में हड़कंप
Sensational incident in Indore after minor dispute
इंदौर में सरेआम दबंगई, युवक को कार से कुचलने की कोशिश, सामने आया Video

काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को हिरासत में लिया और उसे इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है.

Advertisement

डेढ़ साल से रिलेशनशिप में थे
पुलिस जांच में सामने आया है कि वेदांश और विधि पिछले डेढ़ साल से रिलेशनशिप में थे. एक दिन पहले ही युवती के परिजनों ने वेदांश के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझाइश दी थी और वेदांश ने लिखित में आश्वासन दिया था कि वह युवती को आगे परेशान नहीं करेगा. लेकिन महज एक दिन बाद ही वह युवती के घर पहुंच गया और इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया.

डीसीपी कृष्ण लालचंदानी और पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के अनुसार, पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. आरोपी के स्वस्थ होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं मृतक के जीजा और पड़ोसियों का कहना है कि यह एकतरफा प्रेम प्रसंग का मामला था और आरोपी नशे की हालत में अक्सर युवती के घर पहुंचकर विवाद करता था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    इंडिया ईयू ट्रेड डील
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement