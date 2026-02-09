scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अपनी ही 'शादी' का कार्ड देख उड़े नेताजी के होश, रिश्तेदारों से लगाई न आने की गुहार

इंदौर से एक बहुत ही अजीबोगरीब और साइबर क्राइम से जुड़ा मामला सामने आया है, जहां एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता उस वक्त सन्न रह गए जब उनके पास खुद की ही शादी का न्योता पहुंच गया. यह मामला राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

Advertisement
X
इंदौर के नेता सदाशिव यादव के नाम से फर्जी न्योता वायरल.(Photo:ITG)
इंदौर के नेता सदाशिव यादव के नाम से फर्जी न्योता वायरल.(Photo:ITG)

MP News: इंदौर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव इन दिनों एक बेहद अजीब मुसीबत में फंस गए हैं. किसी अज्ञात शरारती तत्व या साइबर अपराधी ने उनकी शादी का एक फर्जी डिजिटल निमंत्रण पत्र बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है. कार्ड में शादी की तारीख 24 फरवरी 2026 बताई गई है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस कार्ड के साथ एक संदिग्ध लिंक भी भेजा जा रहा है. आशंका है कि यह लिंक किसी बड़े साइबर फ्रॉड का हिस्सा है.

जैसे ही सदाशिव यादव को इस फर्जी निमंत्रण की भनक लगी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. उन्होंने तुरंत स्पष्ट किया कि न तो उनकी कोई शादी है और न ही उन्होंने ऐसा कोई कार्ड भेजा है.

सम्बंधित ख़बरें

शादी के कार्ड के साथ भेजा जा रहा संदिग्ध लिंक. (Photo: ITG)
मोबाइल पर शादी का कार्ड, साथ में लिंक… क्लिक से खाली हो सकता है अकाउंट
काशी में बंटे शिव-पार्वती विवाह के कार्ड.(Photo: Roshan Jaiswal/ITG)
शहनाई बजी, कार्ड बंटे, काशी सजी... शिवरात्रि पर शिव-पार्वती विवाह, VIP दर्शन पूरी तरह बंद
Aadhaar
2.5 करोड़ आधार कार्ड हुए डिलीट, इसलिए उठाया ये कदम
(Photo: Representational)
आधार कार्ड में जिंदा लोगों को मृत बताया, गांव के लोगों पर भारी पड़ी सिस्टम की गलती
महिला की संदिग्ध मौत का मामला निकला हत्या.(Photo:ITG)
दरिंदगी की हद: शारीरिक संबंध बनाने के बाद पत्थर से उतारा मौत के घाट

सदाशिव यादव ने आशंका जताई है कि उनका मोबाइल या सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया है, जिसके जरिए यह फर्जी सूचना फैलाई जा रही है.

सदाशिव यादव ने अपने सभी मित्रों, रिश्तेदारों और परिचितों से अपील की है कि इस निमंत्रण पत्र और उससे जुड़े किसी भी लिंक को न खोलें.  

उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत भी संबंधित थाने में दर्ज कराई है और साइबर अपराध की आशंका जताई है. फिलहाल पुलिस और साइबर सेल मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर यह फर्जी कार्ड किसने और किस मकसद से वायरल किया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement