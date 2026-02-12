scorecardresearch
 
10 लाख के कर्ज और ब्याज से परेशान व्यापारी ने खाया जहर, वीडियो में लगाए गंभीर आरोप

इंदौर में एक व्यापारी द्वारा जहर खाने का मामला सामने आया है. जहर खाने से पहले व्यापारी ने वीडियो बनाकर तीन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए और अपनी मौत का जिम्मेदार बताया. फिलहाल व्यापारी आईसीयू में भर्ती है. पुलिस वीडियो और परिजनों के बयान के आधार पर मामले की जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि कारोबारी ने 10 लाख रुपये का लोन लिया था.

अस्पताल में कारोबारी का चल रहा इलाज (Photo: Screengrab)
मध्य प्रदेश के इंदौर में एक व्यापारी द्वारा जहर खाने का गंभीर मामला सामने आया है. जहर खाने से पहले व्यापारी ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जिसमें उसने पिता-पुत्र समेत तीन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए और अपनी मौत का जिम्मेदार उन्हें बताया. फिलहाल व्यापारी की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार चंदन नगर थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद मोहसिन, पिता मोहम्मद अशरफ, ने बुधवार रात जहर खा लिया. घटना के बाद परिजन तुरंत उसे मालवा अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों को जहर खाने की जानकारी दी गई, जिसके बाद मोहसिन को आईसीयू में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया.

जहर खाने से पहले बनाया वीडियो

पुलिस के मुताबिक मोहसिन के मोबाइल फोन से एक वीडियो मिला है. इस वीडियो में उसने कड़ाव घाट और बंबई बाजार क्षेत्र में रहने वाले मुन्ना दूधवाले, अकरम और शकील चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वीडियो में मोहसिन ने दावा किया कि साल 2023-24 के दौरान व्यापारिक जरूरतों के कारण उसने आरोपियों से करीब 10 लाख रुपये ब्याज पर लिए थे.

मोहसिन का आरोप है कि उससे हर महीने करीब 65 हजार रुपये ब्याज लिया जाता था. उसका कहना है कि वह अब तक लाखों रुपये चुका चुका है लेकिन इसके बावजूद उसके मकान की रजिस्ट्री और चेक आरोपियों के पास रखे हुए हैं. उसने वीडियो में कहा कि इन परेशानियों से तंग आकर उसने यह कदम उठाया.

कर्ज को लेकर परेशान था कारोबारी

बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को मोहसिन ने पंढरीनाथ थाना में आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत भी दी थी. शिकायत में लेन-देन और दस्तावेज रोककर रखने की बात कही गई थी.

फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि मामले में किन परिस्थितियों में जहर खाने की घटना हुई. वहीं व्यापारी की हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है.

 

