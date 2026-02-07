scorecardresearch
 
'नशे में हूं, दूर रहो', महिला के प्राइवेट पार्ट के पास बने टैटू पर लिखा, घायल हालत में मिली

इंदौर के परदेशीपुरा चौराहे स्थित सुगना देवी मैदान में एक महिला घायल हालत में मिली, जिसे पुलिस ने एमवाय अस्पताल पहुंचाया. महिला के प्राइवेट पार्ट के पास “नशे में हूं, दूर रहो” लिखा टैटू मिला है. शरीर पर चोट के निशान होने से मारपीट की आशंका जताई गई है. सीसीटीवी में वह एक व्यक्ति के साथ जाती दिखी है. पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है, परिवार अभी सामने नहीं आया है.

महिला के शरीर पर मिला टैटू. (Photo: ITG)
इंदौर के परदेशीपुरा चौराहे स्थित सुगना देवी मैदान में एक महिला के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे तत्काल इलाज के लिए एमवाय अस्पताल भिजवाया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई. पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है. महिला के प्राइवेट पार्ट के पास एक टैटू भी मिला है, जिस पर “नशे में हूं, दूर रहो” लिखा है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

मामले में डीसीपी कुमार प्रतीक ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायल महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला पास के क्षेत्र की रहने वाली है और कथित तौर पर नशा करने वाले कुछ लोगों के संपर्क में रहती थी. पुलिस के अनुसार, महिला पहले भी कुछ आपराधिक मामलों में संलिप्त रही है, जिसकी जानकारी जुटाई जा रही है.

डीसीपी ने बताया कि महिला के शरीर पर चोट के निशान हैं, जिससे मारपीट की आशंका भी जताई जा रही है. घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. फुटेज में महिला को एक व्यक्ति के साथ मैदान की ओर जाते हुए देखा गया है. पुलिस के मुताबिक महिला के तीन बच्चे हैं, लेकिन फिलहाल परिवार का कोई सदस्य सामने नहीं आया है. 

