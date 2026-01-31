scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शादी के 28 दिन बाद खुलासा, पत्नी निकली 2 महीने की प्रेग्नेंट, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख उड़े पति के होश

शादी के ठीक एक महीने बाद जब एक पति अपनी पत्नी को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गया, तो जो सच सामने आया उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी. पति का आरोप है कि उसकी पत्नी शादी से पहले ही गर्भवती थी और बाद में मायके वालों ने मिलकर गर्भपात करा दिया.

Advertisement
X
शादी से पहले प्रेग्नेंसी छुपाने और चोरी-छिपे गर्भपात कराने का मामला.(File Photo:ITG)
शादी से पहले प्रेग्नेंसी छुपाने और चोरी-छिपे गर्भपात कराने का मामला.(File Photo:ITG)

MP News: ग्वालियर में एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि शादी से पहले ही पत्नी गर्भवती थी और इस बात को छिपाया गया. बाद में ससुराल पक्ष की सहमति से भ्रूण हत्या कराई गई. अब कोर्ट ने इस पूरे मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट को सभी दस्तावेजों और कथनों के आधार पर नए सिरे से विचार करने के आदेश दिए हैं.
 
यह मामला ग्वालियर जिले से जुड़ा है, जहां पति विशाल माहौर ने पत्नी और उसके मायके पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. शिकायत के मुताबिक, विवाह के समय पत्नी पहले से गर्भवती थी, लेकिन यह बात जानबूझकर छिपाई गई.

शादी के लगभग एक महीने बाद पत्नी की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया. अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सामने आया कि पत्नी दो माह से अधिक की गर्भवती थी.

आरोप है कि इस खुलासे के बाद पत्नी अपने मायके चली गई, जहां माता-पिता और अन्य परिजनों के साथ मिलकर एक निजी अस्पताल में गर्भपात कराया गया. पति का कहना है कि यह भ्रूण हत्या का स्पष्ट मामला है और इसमें सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

पति ने सुहागरात पर टांके देखे. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
सुहागरात में दिखे पत्नी के पेट पर टांके, RTI से पता चला पहले हुआ था अबॉर्शन
फिजिकली कैपेबल नहीं था दूल्हा तो मांगा तलाक. (Photo: Representational)
दूल्हा-दुल्हन की सुहागरात और सीक्रेट...शादी के तीसरे दिन पलट गई इंजीनियर की कहानी
bride
सुहागरात में 1 बजे खुली दूल्हे की नींद, देखा तो दुल्हन गायब, खोजने निकला पूरा ससुराल तो...  
सुहागरात से पहले भाग गया था दूल्हा. (Photo: Representational)
दोस्तों की सलाह और दवा... सुहागरात से पहले क्यों भागा था दूल्हा?
Female Job Applicants to Take Pregnancy Tests
गर्भवती बनाओ और 10 लाख कमाओ ! बिहार में 'प्रेग्नेंट जॉब सर्विस' के नाम पर खतरनाक स्कैम

यह भी पढ़ें: सुहागरात में दिखे पत्नी के पेट पर टांके, RTI लगाई तो पता चला शादी से पहले कराया था गर्भपात

पहले इस मामले की शिकायत झांसी निवासी युवक ने जनकगंज थाने में दी थी, लेकिन केस दर्ज नहीं किया गया. इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन पेश किया गया, जिसे 20 नवंबर 2025 को खारिज कर दिया गया था.

Advertisement

हालांकि, अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की गई, जहां अदालत ने माना कि मामले में उपलब्ध दस्तावेजों और कथनों की दोबारा समीक्षा जरूरी है. कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं कि वे समस्त रिकॉर्ड के आधार पर नए सिरे से विचार कर कारणयुक्त आदेश पारित करें.

फिलहाल इस मामले में निचली अदालत में दोबारा सुनवाई होगी. यह मामला न सिर्फ कानून बल्कि सामाजिक और नैतिक सवाल भी खड़े करता है. अब देखना होगा कि न्यायिक प्रक्रिया के बाद सच्चाई क्या सामने आती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement