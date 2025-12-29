अमित शाह के जाते ही उखड़ी रातभर में बनाई गई सड़क, ग्वालियर में खुली नगर निगम के भ्रष्टाचार की पोल

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ग्वालियर आए इसलिए सूर्य नमस्कार तिराहे से आकाशवाणी चौराहे तक की सड़क को आनन-फानन में बना दिया गया, लेकिन यह क्या हुआ? अमित शाह के ग्वालियर शहर से जाते ही सड़क उखाड़ना शुरू हो गई. कुछ ही घंटे के लिए सड़क चमचमाती नजर आई, लेकिन फिर सड़क की दुर्दशा हो गई. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सड़क निर्माण में क्वालिटी कितनी घटिया रखी गई है.

और पढ़ें

यूं तो ग्वालियर का नाम घटिया सड़कों के लिए पूरे देश में मशहूर हो चुका है. चेतकपुरी रोड की सड़क तो बनने के 15 दिन बाद ही बारिश की वजह से 15 बार धसक गई थी. इसके अलावा ग्वालियर शहर के अलग-अलग स्थान में सड़कों के धसकने की खबरें और तस्वीरें आती रही. पूरे देश में ग्वालियर शहर की किरकिरी होती रही लेकिन इस पर भी यहां के प्रशासन और नगर निगम के आमले का मन नहीं भरा तो, बची हुई कसर अमित शाह के दौरे के समय बनाई गई सड़क ने पूरी कर दी.

24 दिसंबर की रात को अमित शाह ने ग्वालियर में प्रवेश किया था. उनकी अगुवाई के लिए सूर्य नमस्कार तिराहे से आकाशवाणी चौराहे तक के लिए चमचमाती हुई सड़क बना दी गई थी. अमित शाह आए, इस सड़क से होकर उनका काफिला भी गुजरा और दूसरे दिन अमित शाह की ग्वालियर से रवानगी भी हो गई. लेकिन मजे की बात यह रही कि अमित शाह के जाते ही सड़क की चमक भी चली गई. देखें Video:-

Advertisement

अमित शाह के जाते ही सड़क उखाड़ना शुरू हो गई. चमचमाती हुई सड़क कंक्रीट के टुकड़ों में तब्दील हो गई. अब इस उखड़ रही सड़क को लेकर न तो कोई अधिकारी सामने आ रहा है और न ही कोई पदाधिकारी सामने आ रहा है. मौके को कांग्रेस ने भी लपक लिया.

यह भी पढ़ें: अमित शाह का दौरा और चमक गईं ग्वालियर की सड़कें, लोग बोले- अब रातो-रात पैसा कहां से आया?

कांग्रेस नेता इसे जनता की टैक्स की कमाई का दुरुपयोग बता रहे हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठा रहे हैं. इस सड़क की हालत पर सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं. लेकिन इसका जवाब देने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है.

यह भी पढ़ें: MP: ग्वालियर में फिर धंसक गई सड़क... माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के सामने दिखने लगी गहरी 'सुरंग'

पिछले कुछ महीनो से सड़कों की दुर्दशा को लेकर बदनाम हो रहा ग्वालियर शहर अब इस सड़क को लेकर और भी बदहाल हो गया है.

---- समाप्त ----