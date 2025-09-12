MP: ग्वालियर में फिर धंसक गई सड़क... माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के सामने दिखने लगी गहरी 'सुरंग'

अपनी बदहाल सड़कों के लिए मध्य प्रदेश का ग्वालियर पूरे देश में लगातार सुर्खियों में है. इसी बीच शुक्रवार को एक बार फिर से शहर में सड़क धंसक गई. इस बार यह सड़क माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के सामने धंसकी है. सड़क में गड्ढा भी इतना गहरा हो गया कि सुरंग जैसी दिखने लगी है.
दरअसल, इस साल जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ है तब से ग्वालियर में अलग-अलग स्थान पर सड़क धंसकने का सिलसिला जारी है. इन सड़कों में कार से लेकर ट्रक और डंपर तक के पहिए समा जाते हैं.
खास बात यह है कि जब इन सड़कों की मरम्मत करने के लिए नगर निगम का ट्रैक्टर मुरम लेकर पहुंचता है तो, उसका पहिया भी इन्हीं सड़कों में धंस जाता है.
शहर के चेतकपुरी रोड के बार-बार धसकने की वजह से ग्वालियर शहर की बदहाल सड़कों की हकीकत पूरे देश ने देखी, लेकिन यह सिलसिला अभी थमा नहीं है. बीते दो महीने में शहर की ऐसी कोई सड़क बमुश्किल ही बची होगी जो धंसकी की न हो. शुक्रवार को भी सड़क धसकने का सिलसिला जारी रहा.
शहर के नदी गेट चौराहे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया प्रतिमा के सामने एक बार फिर से ग्वालियर की सड़क धंसक गई. सड़क धंसकने से सड़क के गड्ढे में बड़ी सुरंग दिखाई देने लगी. इसका नजारा देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा होने लगी.
बता दें कि सड़कों की बदहाली को लेकर ग्वालियर नगर निगम के प्रयास भी नाकाफी साबित हुए हैं. हालत यह है कि सड़कों के धंसकने का सिलसिला जारी है. खास बात यह है कि इन सड़कों को लेकर न तो शासन और न प्रशासन कुछ बोलने को तैयार है. शहरवासियों की यह मजबूरी ही है कि टैक्स चुकाने के बावजूद उन्हें अच्छी सड़कें नहीं मिल रही हैं.