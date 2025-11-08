scorecardresearch
 

ग्वालियर: महिला से शादी करना चाहता था जेठ, मना किया तो कर दिया एसिड अटैक

ग्वालियर में एक विधवा महिला पर उसके जेठ ने शादी से इंकार करने पर घर में घुसकर एसिड अटैक कर दिया. घटना में महिला का चेहरा, सीना और हाथ गंभीर रूप से झुलस गए. आरोपी मुशीर खान महिला से जबरन शादी करना चाहता था. पुलिस ने आरोपी को देर रात हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पीड़िता अस्पताल में भर्ती है.

आरोपी महिला से शादी करना चाहता था. (Photo: Representational)
ग्वालियर में विधवा महिला पर मायके में घुसकर एसिड अटैक किए जाने का मामला सामने आया है. घटना को जेठ ने अंजाम दिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी शादी करने के लिए महिला पर दबाव बना रहा था. महिला के इंकार करने पर गुस्साए आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है. देर रात पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है.

दरअसल कंपू थाना अंतर्गत अवाड़पुरा इलाका मुस्लिम बाहुल्य बस्ती है. शुक्रवार शाम मायके में रही एक विधवा पर उसी के जेठ ने घर में घुसकर एसिड अटैक कर दिया. इस घटना में महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे इलाज के लिए ज्यारोग्य अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है. आरोपी का नाम मुशीर खान बताया गया है. 

चेहरा, सीना, हाथ जला
आरोपी बोतल में एसिड लेकर पहुंचा था. आरोपी शादी करने के लिए महिला पर दबाव बना रहा था. जब महिला ने साफ तौर पर आरोपी से शादी करने से इंकार कर दिया, तब गुस्साए आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि इस घटना में महिला का पूरा चेहरा, सीना, हाथ और पैर गंभीर रूप से झुलस गए हैं. 

शराब पीता था पति
घटना के दौरान महिला अपने घर में सब्जी काट रही थी. तभी हमलावर जेठ के दुस्साहस की शिकार हो गई. पीड़िता की शादी 12 साल पहले मोहल्ले में ही रहने वाले एक युवक से हुई थी. युवक शराब पीने का आदी था. 9 महीने पहले बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई थी. पति की मौत के बाद से पीड़िता अपने मायके में रह रही थी. 

आरोपी महिला से शादी करना चाहता था
पीड़िता का एक दस साल का बेटा और चार साल की बेटी है. आरोपी मुशीर खान की भी पत्नी का देहांत हो चुका है. आरोपी महिला से शादी करना चाहता था. यही वजह है कि बच्चों से मिलने के बहाने महिला के मायके आता जाता था. वहीं घटना की सूचना पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर दविश दी और देर रात हिरासत में ले लिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

