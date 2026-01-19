'जूते की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए', कथावाचकों को लेकर बिगड़े पूर्व विधायक के बोल

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा सीट से पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने कहा है कि कथावाचकों को जूते की माला पहनाकर घुमाया जाए. उन्होंने कहा कि जगद्गुरु रामभद्राचार्य को अंधाचार्य कहा और उनकी मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की. पूर्व विझधायक आरडी प्रजापति रविवार को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के महासम्मेलन में बोल रहे थे.

पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने धीरेंद्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अब बहन-बेटियां तो प्लॉट हो गई हैं. कोई भी सौ बार रजिस्ट्री कराओ, हजार बार रजिस्ट्री कराओ. बहन-बेटियों की छाती से पृथ्वी हिलने लगी है, ये अनिरुद्धाचार्य कहते हैं. पूर्व विधायक प्रजापति ने रामभद्राचार्य पर हमला बोलते हुए कहा कि एक अंधाचार्य है, वह कहता है कि वाइफ मतलब वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय.

उन्होंने कहा कि एक बाबा लाली लगाकर कहता है, 25 साल की लड़कियां कथाओं में जाकर अपनी जवानी ‘उतार कर’ आती हैं. मैं चाहता हूं कि संतोष वर्मा को आईएएस से हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनको (कथावाचकों को) जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए, जो व्यास पीठ से ऐसा बोलते हैं. आरडी प्रजापति ने कहा कि देश में कुछ कथावाचक और धर्मगुरु करोड़ों लोगों की भीड़ जुटाकर महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं.

पूर्व विधायक ने कहा कि ऐसे कथावाचकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती. उन्होंने कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य का नाम लेते हुए कहा कि महिलाओं को ‘खाली प्लॉट’ जैसी उपमाओं से जोड़ना या 20-25 साल की लड़कियों को लेकर अभद्र टिप्पणियां करना किसी भी धर्म या शास्त्र में स्वीकार्य नहीं हो सकता. आरडी प्रजापति ने कहा कि यदि कोई महिला विधवा हो जाए तो क्या उसका सिंदूर और मंगलसूत्र हट जाना उसे ‘खाली प्लॉट’ बना देता है.

उन्होंने कहा कि प्लॉट का मतलब जमीन होता है, जिसे बार-बार खरीदा और बेचा जा सकता है. आरडी प्रजापति ने कहा कि क्या समाज अपनी बहन-बेटियों को भी उसी नजर से देखेगा. गौरतलब है कि आरडी प्रजापति साल 2013 में बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे. 2018 में बीजेपी ने आरडी प्रजापति के बेटे राजेश प्रजापति को टिकट दिया था. राजेश 2023 तक विधायक रहे. आरडी प्रजापति 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर टीकमगढ़ से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार मिली थी.



