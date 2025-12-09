महज दो बोरी यूरिया के लिए 3 दिन से लाइन में लग रहा था किसान, हार्ट अटैक से मौत; MP में खाद का संकट

MP News: टीकमगढ़ जिले में खाद (यूरिया) लेने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे एक 52 वर्षीय किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. यह घटना सोमवार को जिले के बडोरा गांव स्थित एक गोदाम में हुई. मृतक की पहचान जमुना कुशवाहा के रूप में हुई है.

मृतक जमुना कुशवाहा के छोटे भाई छक्की ने कहा, "मेरा भाई पिछले दो दिनों से हमारे गांव बजरुआ से, जो गोदाम से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, यूरिया की महज दो बोरी लेने के लिए आ-जा रहा था."

उन्होंने कहा, "लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते समय उसे उल्टी होने लगी और चक्कर आने लगे."

मौके पर मौजूद स्थानीय तहसीलदार सतेंद्र गुर्जर किसान को अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है.

देहात पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी चंद्रजीत यादव ने डॉ. दीपक ओझा द्वारा किए गए पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जमुना कुशवाहा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई.

जिले भर में खाद की कमी और प्रदर्शन

कई दिनों से, टीकमगढ़ जिले भर के किसान यूरिया खाद की कमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. कमी के बीच, पिछले हफ्ते, जतारा कस्बे में कुछ किसानों ने एक स्थानीय खाद वितरण केंद्र के परिसर में खड़े एक ट्रक से 30 से 40 बोरी यूरिया लूट लिया था.

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को बलदेवगढ़ और खरगापुर इलाकों के किसानों ने खाद की अनुपलब्धता के विरोध में टीकमगढ़-छतरपुर सड़क को लगभग 3 घंटे तक जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हुआ.

