पटरियों पर रील का शौक बना जानलेवा... ट्रेन की चपेट में आए 2 लड़कों की मौत, हंसते-खेलते परिवारों के बुझे चिराग

सोशल मीडिया पर 'लाइक्स' और 'व्यूज' की चाहत ने एक बार फिर दो हंसते-खेलते परिवारों के चिराग बुझा दिए. मध्य प्रदेश के देवास में रेलवे ट्रैक पर रील बनाते समय दो लड़के पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

यह दर्दनाक हादसा देवास के बिरखेड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ. मृतकों की पहचान आलोक (16) और सनी योगी (16) के रूप में हुई है.

शहर के इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन के इंचार्ज शशिकांत चौरसिया ने बताया कि बिरखेड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास दो लड़कों की जान चली गई.

मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि दोनों लड़के सोशल मीडिया के लिए ट्रैक पर रील बना रहे थे. उसी समय दो समानांतर ट्रैक पर एक साथ दो ट्रेनें आ गईं. दोनों लड़के भ्रमित हो गए और उनमें से एक ट्रैक पर आ रही इंदौर-बिलासपुर एक्सप्रेस की चपेट में आ गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

शशिकांत चौरसिया के अनुसार, दोनों लड़कों के शवों को पोस्टमॉर्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है और उनकी मौत की विस्तृत जांच चल रही है.

