देवास: नाली से अतिक्रमण हटाने पर पति-पत्नी ने खुद को लगाई आग, भड़की भीड़ ने किया जेसीबी पर पथराव

MP News: देवास जिले के सतवास में बुधवार दोपहर अतिक्रमण विरोधी मुहिम के दौरान खौफनाक मंजर देखने को मिला. नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम जब नाली पर बने अवैध निर्माण को हटाने पहुंची, तो विवाद इतना बढ़ा कि दंपती ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास किया. घटना के बाद भड़की भीड़ ने जेसीबी पर पथराव कर दिया, जिससे प्रशासन को पीछे हटना पड़ा.

अतिक्रमण हटाने के दौरान हाईवोल्टेज ड्रामा.(Photo:Screengrab)
देवास जिले के सतवास में बुधवार दोपहर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हालात बेकाबू हो गए. सतवास के प्रभारी तहसीलदार अरविंद दिवाकर नगर परिषद और पुलिस बल की संयुक्त टीम के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे.

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान देखते ही देखते दंपती ने जमकर बहस की और फिर अचानक संतोष व्यास और उसकी पत्नी जयश्री व्यास ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

इस दौरान पति-पत्नी बुरी तरह झुलस गए. मौके पर मौजूद लोग जैसे तैसे आग बुझाकर दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को इंदौर रेफर कर दिया गया.

आग की घटना के बाद मौके पर मौजूद भीड़ उग्र हो गई. लोगों ने नगर परिषद की जेसीबी मशीन पर पत्थर फेंके. स्थिति बिगड़ती देख प्रभारी तहसीलदार, नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम को मौके से भागना पड़ा. इसके बाद आक्रोशित लोगों ने दोषियों पर FIR की मांग को लेकर सतवास थाने का घेराव कर चक्काजाम भी किया. देखें Video:- 

बता दें कि वार्ड नंबर-5 निवासी मोहनदास पिता रामदास बैरागी ने प्रभारी तहसीलदार को आवेदन देकर शिकायत की थी कि उनके पड़ोसी संतोष व्यास ने सार्वजनिक नाली पर अतिक्रमण कर मकान बना लिया है, जिससे नाली जाम हो गई और पानी की निकासी बाधित हो रही थी.

एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि शिकायत के बाद मंगलवार को तहसीलदार ने मौके का निरीक्षण किया था, जहां विवाद की स्थिति बनी थी.

इसके बाद बुधवार को प्रभारी तहसीलदार अरविंद दिवाकर नगर परिषद की संयुक्त टीम के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे और कार्रवाई शुरू की गई.कार्रवाई के दौरान संतोष व्यास और उसकी पत्नी ने आत्मदाह का प्रयास किया.

