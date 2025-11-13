MP: भोपाल में डिप्टी CM के पीए से लूट, मोबाइल छीनकर फरार हुए 2 बाइक सवार

MP News: राजधानी भोपाल में मोबाइल लुटेरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं. मंगलवार रात अज्ञात बाइक सवार दो लुटेरों ने मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निजी सहायक (Personal Assistant) का मोबाइल फोन छीन लिया.



टीटी नगर थाना इलाके के तुलसी नगर निवासी सुधीर कुमार दुबे उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निज सचिव हैं. मंगलवार रात करीब 8:30 बजे तुलसी नगर के पास जेपी अस्पताल के पास एक मेडिकल स्टोर के पास सुधीर कुमार दुबे जब पैदल गुजर रहे थे, तभी अचानक बाइक पर सवार दो लुटेरे उनके पास आए और उनके हाथ से करीब ₹20 हजार की कीमत वाला मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए.

चोरी हुए फोन में उनके आधिकारिक काम से जुड़ी गोपनीय जानकारी और अहम संपर्क नंबर थे. सुधीर दुबे के शोर मचाने के बावजूद आरोपी भागने में कामयाब रहे और तुरंत फोन बंद कर दिया.

पुलिस की कार्रवाई

सुधीर दुबे ने तुरंत टीटी नगर थाने में FIR दर्ज कराई. टीटी नगर पुलिस ने टीमें तैनात कर पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और कुछ स्थानीय बदमाशों को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन लुटेरों की पहचान नहीं हो सकी.

थाना प्रभारी ने जल्द ही लुटेरों को पकड़ने का आश्वासन दिया है और कहा है कि पुलिस की टीमें लगाई गई हैं और जल्द ही सफलता मिलेगी.

