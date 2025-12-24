scorecardresearch
 
Ex मंत्री की 4 शादियां? अब दूसरी पत्नी ने शेयर कर दिए वीडियो; तीसरी और चौथी को बताया फ्रॉड

Deepak Joshi Marriage Controversy: खुद को पूर्व मंत्री दीपक जोशी की लीगल पत्नी बताने वाली महिला शिखा जोशी ने सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें जारी कर पल्लवी सक्सेना और नम्रता जोशी पर तीखे हमले किए हैं.

दीपक जोशी की तीसरी पत्नी शिखा जोशी ने खोला मोर्चा.(Photo:ITG)
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी की निजी जिंदगी इस समय प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा 'सस्पेंस' बन गई है. कांग्रेस नेत्री पल्लवी सक्सेना के साथ शादी की तस्वीरें वायरल होने के बाद अब खुद को दीपक जोशी की दूसरी और 'लीगल' पत्नी बताने वाली शिखा जोशी मीडिया के सामने आई हैं. शिखा ने इसे एक बड़ा पॉलिटिकल फ्रॉड बताते हुए कांग्रेस नेत्री डॉ. पल्लवी सक्सेना और नम्रता जोशी पर साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

खुद को दीपक जोशी की मौजूदा पत्नी बताने वाली शिखा जोशी ने मीडिया के सामने आकर कई वीडियो और फोटो जारी कर पल्लवी सक्सेना और नम्रता जोशी पर तीखे हमले किए हैं. शिखा का कहना है कि वे ही दीपक जोशी की वैध पत्नी हैं. उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले जब उन्होंने अपनी शादी की बात सार्वजनिक की थी, तब पल्लवी सक्सेना ने खुद उन्हें मैसेंजर पर बधाई दी थी.

शिखा ने पूछा, "जब पल्लवी को पता था कि मैं दीपक जी की पत्नी हूं, तो उन्होंने उनके साथ इतनी नजदीकियां क्यों बढ़ाईं? यह पूरी तरह से धोखाधड़ी और फ्रॉड है."

शिखा ने आरोप लगाया कि दीपक जोशी के कांग्रेस से वापस बीजेपी में आने के बाद ही यह सब ड्रामा रचा गया है ताकि उनकी और उनके परिवार की छवि खराब की जा सके. बता दें कि दीपक जोशी 2023 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के बाद वापस लौट आए. देखें Video:- 

दीपक जोशी का एक और महिला नम्रता जोशी के साथ भी मैरिज सर्टिफिकेट वायरल हो रहा है. इस पर शिखा का कहना है, ''पल्लवी और नम्रता दोनों सहेलियां हैं और मिलकर यह जाल बुन रही हैं.''

शिखा ने दावा किया कि पल्लवी ने पहले फोन पर कहा था कि वह दीपक जोशी को नहीं जानतीं, लेकिन अचानक उनकी शादी की तस्वीरें सामने आ गईं.

बता दें कि दीपक जोशी की पहली पत्नी विजया जोशी का 2021 में कोविड के दौरान निधन हो गया था. जिसके बाद उनकी शिखा जोशी से शादी की बात सामने आई. दावा है कि शिखा से साल 2016 में शादी हुई, लेकिन 2021 तक विजया ही पत्नी कहलाईं. अब शिखा खुद को दीपक की 'लीगल' पत्नी बता रही हैं.

उधर, कांग्रेस नेत्री पल्लवी सक्सेना के साथ 4 दिसंबर 2025 को हुए विवाह की तस्वीरें वायरल हुई हैं. वहीं, नम्रता जोशी नाम की महिला के साथ भी दीपक का 14 फरवरी 2024 की तारीख वाला मैरिज सर्टिफिकेट वायरल हो रहा है.

बहरहाल, सबसे बड़ा सस्पेंस दीपक जोशी की ओर से है, जिन्होंने अभी तक सार्वजनिक रूप से इन तीनों महिलाओं में से किसी एक का भी पक्ष नहीं लिया है.

---- समाप्त ----
