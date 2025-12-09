बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव का विरोध... भोपाल में हिंदू संगठन और पुलिस के बीच झड़प, बैनर जब्त

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद की नींव रखे जाने का विरोध मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक पहुंच गया है. मंगलवार को हिंदू संगठन 'हिंदू उत्सव समिति' ने विरोध प्रदर्शन करते हुए भोपाल में एक सार्वजनिक शौचालय का नाम 'बाबर' के नाम पर रखने की कोशिश की.

हिंदू उत्सव समिति ने भोपाल के सेकंड नंबर स्टॉप पर प्रदर्शन करते हुए यहां स्थित सार्वजनिक शौचालय का नाम बाबर के नाम पर रखने की कोशिश की. इस दौरान हिंदू संगठन के लोग 'बाबर सुलभ शौचालय' का बैनर लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही वो सार्वजनिक शौचालय की ओर बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया.

इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई. लेकिन पुलिस ने बाबर वाले दोनों बैनर कब्जे में ले लिए जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हो गया.

हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि अगर मस्जिद बनानी है तो अब्दुल कलाम या अशफाकउल्ला के नाम से बनाएं, बाबर के नाम पर मस्जिद बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की नींव रखी है. इसके चलते उन्हें टीएमसी से भी निकाला जा चुका है.

