scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव का विरोध... भोपाल में हिंदू संगठन और पुलिस के बीच झड़प, बैनर जब्त

MP News: हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने इस विरोध के पीछे का कारण बताया. उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद बनानी है तो अब्दुल कलाम या अशफाकउल्ला के नाम से बनाएं, बाबर के नाम पर मस्जिद बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Advertisement
X
बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का भोपाल में विरोध.(Photo:ITG)
बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का भोपाल में विरोध.(Photo:ITG)

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद की नींव रखे जाने का विरोध मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक पहुंच गया है. मंगलवार को हिंदू संगठन 'हिंदू उत्सव समिति' ने विरोध प्रदर्शन करते हुए भोपाल में एक सार्वजनिक शौचालय का नाम 'बाबर' के नाम पर रखने की कोशिश की.

हिंदू उत्सव समिति ने भोपाल के सेकंड नंबर स्टॉप पर प्रदर्शन करते हुए यहां स्थित सार्वजनिक शौचालय का नाम बाबर के नाम पर रखने की कोशिश की. इस दौरान हिंदू संगठन के लोग 'बाबर सुलभ शौचालय' का बैनर लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही वो सार्वजनिक शौचालय की ओर बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया.

इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई. लेकिन पुलिस ने बाबर वाले दोनों बैनर कब्जे में ले लिए जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हो गया.

सम्बंधित ख़बरें

cm mamata banerjee
बाबरी मस्जिद बनवाने का 'श्रेय' ममता बनर्जी के हिस्से आया, हुमायूं कबीर पीछे छूटे 
Mosque Foundation
'QR भेजो बाबरी मस्जिद...', हुमायूं कबीर नाम पर कंफ्यूजन, TMC MLA परेशान 
गठबंधन बीजेपी और टीएमसी दोनों को रोकना है. (Photo: ITG)
'बाबरी मस्जिद' की नींव रखने वाले TMC से निलंबित विधायक ओवैसी के साथ करेंगे गठबंधन! 
ईंट लेकर जाते हुमायूं कबीर के समर्थक (Photo: Screengrab)
'वो गीता का पाठ करेंगे हम कुरान का, फिर बनेगा बाबरी मस्जिद', हुमायूं कबीर का ऐलान 
Vande Mataram completes 150 years says Bankim Chandra's grandson
'वंदे मातरम पर संसद में चर्चा गर्व की बात', बोले बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के प्रपोत्र  

हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि अगर मस्जिद बनानी है तो अब्दुल कलाम या अशफाकउल्ला के नाम से बनाएं, बाबर के नाम पर मस्जिद बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की नींव रखी है. इसके चलते उन्हें टीएमसी से भी निकाला जा चुका है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement