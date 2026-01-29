MP में 14 IPS अफसर इधर से उधर... संजय कुमार होंगे भोपाल के नए पुलिस कमिश्नर, हरिनारायण चारी मिश्र SCRB भेजे गए

मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने राज्य पुलिस सेवा में बड़ा फेरबदल करते हुए 14 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अफसरों के तबादले और नवीन पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं. बालाघाट रेंज के आईजी संजय कुमार को भोपाल नगरीय पुलिस का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है. वहीं, मौजूदा पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा को आईजी SCRB (राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) में पदस्थ किया गया है.

गुरुवार दोपहर जारी इस लिस्ट में कई सीनियर पुलिस अफसरों के प्रभार बदले गए हैं. 1992 बैच के आईपीएस पंकज कुमार श्रीवास्तव को विशेष पुलिस महानिदेशक के पद पर सीआईडी पुलिस मुख्यालय, भोपाल नियुक्त किया गया है. साथ ही इनके पास विशेष पुलिस महानिदेशक, सतर्कता का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा.

अनंत कुमार सिंह (1994): केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के बाद इन्हें विशेष पुलिस महानिदेशक/प्रबंध संचालक, मप्र पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी दी गई है.

इन अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी



उमेश जोगा (1997): उज्जैन जोन के एडीजी रहे जोगा की सेवाएं परिवहन विभाग को सौंपते हुए उन्हें परिवहन आयुक्त, ग्वालियर नियुक्त किया गया है.

राकेश गुप्ता (1999): इन्हें संचालक, खेल एवं युवा कल्याण से हटाकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, उज्जैन जोन बनाया गया है.

विवेक शर्मा (1998): परिवहन आयुक्त, ग्वालियर से वापस बुलाकर इन्हें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पीटीआरआई पुलिस मुख्यालय, भोपाल नियुक्त किया गया है. इस आदेश के फलस्वरूप, एडीजी मो शाहिद अबसार पीटीआरआई के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

केपी वेंकटेश्वर राव (1995): एडीजी तकनीकी सेवाएं, पुलिस मुख्यालय के साथ एंटी नक्सल ऑपरेशन का अतिरिक्त प्रभार.

डी. श्रीनिवास वर्मा (1997): एडीजी नारकोटिक्स, पुलिस मुख्यालय के साथ एसटीएफ का अतिरिक्त प्रभार.

अंशुमन यादव (1998): एडीजी पुलिस मुख्यालय से हटाकर संचालक, खेल एवं युवा कल्याण बनाया गया है.

अभय सिंह (2002): आईजी भोपाल (देहात) जोन से हटाकर आईजी (योजना) पुलिस मुख्यालय बनाया गया है.

संजय तिवारी (2004): आईजी (योजना) से हटाकर आईजी भोपाल (देहात) जोन बनाया गया है.

सुश्री चैत्रा एन. (2006): आईजी (एससीआरबी) से हटाकर आईजी शहडोल जोन नियुक्त किया गया है.

ललित शाक्यवार (2008): आईजी शिकायत एवं मानव अधिकार से हटाकर आईजी बालाघाट जोन की जिम्मेदारी दी गई है.

