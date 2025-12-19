scorecardresearch
 
MP: 'NASA वाली गर्लफ्रेंड के पास ले चलो मां...', युवक ने खुद का काटा गला

भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र में 45 वर्षीय आयुष मेहता ने घर पर सब्जी काटने वाले चाकू से गला रेतकर आत्महत्या कर ली. मरने से पहले उसने मां से कहा था कि उसे अमेरिका ले चलें, जहां नासा में उसकी गर्लफ्रेंड रहती है. पुलिस के अनुसार वह लंबे समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ था.

युवक ने किया सुसाइड (Photo: Representational)
भोपाल में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने खुद का गला रेतकर आत्महत्या कर ली. यह घटना कमला नगर थाना क्षेत्र के नेहरू नगर इलाके की है. गुरुवार रात यहां रहने वाले 45 साल के आयुष मेहता ने घर में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से खुद का गला काट लिया. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार आयुष मेहता ने एमबीए की पढ़ाई की थी. आत्महत्या से पहले उसने अपनी मां से कहा था कि उसे अमेरिका लेकर चलें, क्योंकि वहां नासा में उसकी गर्लफ्रेंड रहती है. पुलिस तफ्तीश में सामने आया है कि आयुष मानसिक रूप से अस्वस्थ था और कई सालों से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था.

बता दें, नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारी एजेंसी है. इसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है. नासा अंतरिक्ष की खोज, नई अंतरिक्ष तकनीक, पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान तथा हवाई उड़ानों से जुड़े शोध का काम करता है. इसका उद्देश्य नई खोजों के जरिए दुनिया को प्रेरित करना और विज्ञान को आगे बढ़ाना है.

युवक का मानसिक संतुल बिगड़ा हुआ था

आयुष के पिता की काफी समय पहले मृत्यु हो चुकी है. पिछले कई वर्षों से भोपाल के अलग अलग मनोचिकित्सकों के यहां उसका इलाज चल रहा था. पुलिस ने बताया कि यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा कदम उठाया. इससे पहले भी वह एक बार अपना गला रेत चुका था, लेकिन समय रहते अस्पताल पहुंचने पर उसकी जान बच गई थी.

मां से भी कर चुका था मारपीट

इन दिनों मनीष नाम का युवक आयुष का केयरटेकर था. पुलिस को दिए बयान में केयरटेकर मनीष ने बताया कि आयुष कई बार अपनी मां के साथ मारपीट भी कर चुका था. मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से उसका व्यवहार अजीब हो गया था. वह बार बार यही कहता था कि उसे अमेरिका ले जाया जाए, क्योंकि वहां नासा में उसकी गर्लफ्रेंड काम करती है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
