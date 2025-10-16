scorecardresearch
 

भोपाल: प्रदर्शन करने पर जीतू पटवारी पर FIR दर्ज, गेहूं की बोरी लेकर गए थे शिवराज चौहान के घर

टीटी नगर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में की है. पुलिस ने बताया कि यह प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कुछ किसानों के साथ किया गया था.

भोपाल में किसानों के मुद्दों को लेकर बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला. (Photo- PTI)
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. टीटी नगर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में की है. पुलिस ने बताया कि यह प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कुछ किसानों के साथ किया गया था.

पुलिस के अनुसार, कांग्रेस की ओर से प्रशासन या पुलिस को किसी भी तरह की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी. इसलिए यह धरना और प्रदर्शन कानून और व्यवस्था का उल्लंघन माना गया. FIR में स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करना कानूनी अपराध है और इसके लिए जिम्मेदार नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि भोपाल में बुधवार को किसानों के मुद्दों को लेकर एक बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अचानक कांग्रेस कार्यालय से करीब 50 कार्यकर्ताओं और कुछ किसानों के साथ धान की बोरी कंधे पर लादकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर की तरफ रवाना हो गए.

इस प्रदर्शन या केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने की कोई पूर्व सूचना कांग्रेस की ओर से पुलिस या प्रशासन को नहीं दी गई थी, जिसके कारण रास्ते भर जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला. 

पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कई बार रोकने की कोशिश की. रास्ते में बैरिकेड्स और पुलिस की जीपें भी लगाई गईं, लेकिन हर बार पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और जीतू पटवारी आगे बढ़ते रहे.

कांग्रेस किसानों की समस्या और भावांतर योजना की जगह सीधे भाव देने की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री के बंगले पर पहुंची थी. हंगामे के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अपने घर से बाहर आए और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को अपने साथ अंदर लेकर गए और बातचीत की.

