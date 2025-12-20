MP: 'मैं हेमंत राय अपनी खुशी से सुसाइड कर रहा हूं', स्टेटस लगाकर भदभदा डैम से छलांग लगाकर युवक ने की आत्महत्या

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 30 वर्षीय युवक हेमंत राय ने भदभदा डैम में कूदकर आत्महत्या कर ली. घटना गुरुवार रात करीब 9:20 बजे की बताई जा रही है. हेमंत राय एक्टिवा (टू-व्हीलर) से भदभदा डैम पहुंचा था और वहां से छलांग लगा दी.

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात तक तलाशी अभियान चलाया गया. तलाशी के दौरान युवक का शव बरामद कर लिया गया. मौके से मृतक की एक्टिवा भी जब्त की गई है. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

व्हाट्सएप स्टेटस से मचा हड़कंप

आत्महत्या से पहले हेमंत राय ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक संदेश लिखा था, जिसमें उसने आत्महत्या करने की जानकारी दी थी. स्टेटस में लिखा था-“मैं हेमंत राय उम्र 30 में अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से सुसाइड कर रहा हूं, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है (भदभदा तालाब).”

व्हाट्सएप स्टेटस देखने के बाद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और कई लोग भदभदा डैम की ओर पहुंच गए. इसके बावजूद युवक को बचाया नहीं जा सका. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

पुलिस जांच में जुटी, कारण स्पष्ट नहीं

थाना प्रभारी निरूपा पांडे ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. परिजनों के बयान लिए जाएंगे और मृतक की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) भी चेक की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के कारणों को लेकर स्थिति साफ हो पाएगी.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भेज दिया है. अभी तक आत्महत्या के पीछे की वजह सामने नहीं आ सकी है.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतक की पहचान रातीबड़ थाना क्षेत्र के नीलबड़ निवासी हेमंत राय के रूप में हुई है. वह अपने परिवार के साथ रहता था. हेमंत वीडियो फोटोग्राफी का काम करता था और साथ ही उसके पिता द्वारा लगाई गई नमकीन की दुकान को भी संभालता था.

परिजनों के अनुसार परिवार हेमंत की शादी की तैयारी में भी जुटा हुआ था और उसके लिए लड़की देखी जा रही थी. अचानक हुई इस घटना से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन कारणों से हेमंत राय ने यह कदम उठाया.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

