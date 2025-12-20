scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

MP: 'मैं हेमंत राय अपनी खुशी से सुसाइड कर रहा हूं', स्टेटस लगाकर भदभदा डैम से छलांग लगाकर युवक ने की आत्महत्या

भोपाल में 30 वर्षीय हेमंत राय ने भदभदा डैम में कूदकर आत्महत्या कर ली. सुसाइड से पहले उसने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा कि वह अपनी मर्जी से यह कदम उठा रहा है और उस पर कोई दबाव नहीं है. सूचना पर पुलिस ने देर रात शव बरामद किया. FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, परिजनों के बयान और CDR की जांच की जा रही है.

Advertisement
X
परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़. (Photo: Dharmendra Sahu/ITG)
परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़. (Photo: Dharmendra Sahu/ITG)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 30 वर्षीय युवक हेमंत राय ने भदभदा डैम में कूदकर आत्महत्या कर ली. घटना गुरुवार रात करीब 9:20 बजे की बताई जा रही है. हेमंत राय एक्टिवा (टू-व्हीलर) से भदभदा डैम पहुंचा था और वहां से छलांग लगा दी.

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात तक तलाशी अभियान चलाया गया. तलाशी के दौरान युवक का शव बरामद कर लिया गया. मौके से मृतक की एक्टिवा भी जब्त की गई है. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: 'MP में जानबूझकर पहले गलत डिजाइन बनाते हैं ताकि...', कांग्रेस MLA जयवर्धन सिंह ने भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज और मेट्रो के 'बौने' खंभों पर उठाए सवाल

सम्बंधित ख़बरें

MP Agriculture Minister Edal Singh
'खाद के लिए लंबी लाइनें प्री-प्लान्ड', MP के कृषि मंत्री का बेतुका बयान
पत्नी को मनाने की कोशिश, पर नहीं लौटी घर. (Photo: Representational)
'NASA वाली गर्लफ्रेंड के पास ले चलो मां...', युवक ने खुद का काटा गला
IAS मीनाक्षी सिंह ने भोपाल में दिया था विवादित बयान.(Photo:Screengrab)
अब IAS मीनाक्षी सिंह का विवादित वीडियो वायरल, सवर्ण समाज में उबाल
कैलाश विजयवर्गीय ने पेश किया 'महानगर' और 'ग्रीन सिटी' का रोडमैप.(Photo:ITG)
2047 तक MP की 50 फीसदी आबादी शहरी इलाकों में रहेगी, मंत्री ने पेश किया रोडमैप
HIV Injection
इलाज के दौरान बच्चों को HIV... कांग्रेस नेता ने मांगा स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा

व्हाट्सएप स्टेटस से मचा हड़कंप

आत्महत्या से पहले हेमंत राय ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक संदेश लिखा था, जिसमें उसने आत्महत्या करने की जानकारी दी थी. स्टेटस में लिखा था-“मैं हेमंत राय उम्र 30 में अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से सुसाइड कर रहा हूं, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है (भदभदा तालाब).”

Advertisement

व्हाट्सएप स्टेटस देखने के बाद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और कई लोग भदभदा डैम की ओर पहुंच गए. इसके बावजूद युवक को बचाया नहीं जा सका. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

पुलिस जांच में जुटी, कारण स्पष्ट नहीं

थाना प्रभारी निरूपा पांडे ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. परिजनों के बयान लिए जाएंगे और मृतक की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) भी चेक की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के कारणों को लेकर स्थिति साफ हो पाएगी.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भेज दिया है. अभी तक आत्महत्या के पीछे की वजह सामने नहीं आ सकी है.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतक की पहचान रातीबड़ थाना क्षेत्र के नीलबड़ निवासी हेमंत राय के रूप में हुई है. वह अपने परिवार के साथ रहता था. हेमंत वीडियो फोटोग्राफी का काम करता था और साथ ही उसके पिता द्वारा लगाई गई नमकीन की दुकान को भी संभालता था.

परिजनों के अनुसार परिवार हेमंत की शादी की तैयारी में भी जुटा हुआ था और उसके लिए लड़की देखी जा रही थी. अचानक हुई इस घटना से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन कारणों से हेमंत राय ने यह कदम उठाया.

Advertisement

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement