MP: पत्नी ने प्रेमी और दोस्तों संग मिलकर करवाई पति की हत्या, ऐसे खुला राज

मध्य प्रदेश के बैतूल में एक अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया है. जिसमें मृतक की पूर्व पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके दोस्तों से हत्या करवाई थी. पुलिस ने पूर्व पत्नी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, बैतूल के भैसदेही पुलिस थाना क्षेत्र के घुघरी गांव में 16 दिसंबर को राजू उईके नामक युवक की लाश मिली थी. प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला प्रतीत हो रही था. मृतक के पिता ललसू उईके की शिकायत पर थाना भैसदेही में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया और आरोपियों की तलाश शुरू की गई.

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया अपराध

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर तंत्र और सूक्ष्म जांच के माध्यम से कड़ियों को जोड़ना शुरू किया. जांच के दौरान यह सामने आया कि राजू उईके की पूर्व पत्नी पूनम उईके ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी. पुलिस ने मृतक की पूर्व पत्नी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया है.

पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर पूनम उईके के साथ सोहेल पिता अब्दुल सलीम, शेख जशीम पिता शेख नजीर एवं शेख फेजान पिता शेख नदीम (तीनों निवासी बडनेरा) को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया. जिसके बाद उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.

