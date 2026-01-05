scorecardresearch
 
बेटे रेहान की सगाई से चर्चा में आई प्रियंका गांधी-रॉबर्ट वाड्रा की Love Story, पति की इस खूबी पर फिदा हो गई थीं प्रियंका

रेहान वाड्रा की अवीवा बेग से सगाई की खबर के बीच प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की लव स्टोरी फिर चर्चा में आ गई. दोनों की पहली मुलाकात रॉबर्ट वाड्रा की बहन ने कराई थी. जानिए कैसे दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता.

पहली बार 13 साल की उम्र में मिले थे रॉबर्ट और प्रियंका. (Photo: ITG/Designed By: Vikas Rawat)
पहली बार 13 साल की उम्र में मिले थे रॉबर्ट और प्रियंका. (Photo: ITG/Designed By: Vikas Rawat)

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह सियासत नहीं बल्कि परिवार से जुड़ी एक खुशखबरी है. प्रियंका के बेटे और राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा हाल ही में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेहान और अवीवा पिछले करीब 7 साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब उन्होंने अपने रिश्ते को ऑफिशियल करते हुए सगाई कर ली. 

गांधी परिवार में लव मैरिज कोई नई बात नहीं रही है. रेहान के नाना-नानी राजीव गांधी और सोनिया गांधी से लेकर उनके माता-पिता प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा तक, सभी ने लव-मैरिज ही की थी. ऐसे में बेटे की सगाई की इस खुशखबरी ने एक बार फिर प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की चर्चित लव स्टोरी को लोगों की यादों में ताजा कर दिया है, जो अब फिर से सुर्खियों में आ गई है.

कौन हैं रेहान वाड्रा और किससे हुई है सगाई?
रेहान वाड्रा, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं. उनकी सगाई अवीवा बेग से हुई है, जिनके साथ वे काफी समय से रिलेशनशिप में हैं. अवीवा एक फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं. बताया जाता है कि रेहान और अवीवा की मुलाकात कुछ साल पहले प्रोफेशनल इवेंट में हुई थी. वहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई और धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई. बेशक रेहान की मुलाकात अपनी पार्टनर से प्रोफेशनल इवेंट में हुई हो, लेकिन उनके माता-पिता प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का प्यार बचपन की एक मुलाकात से शुरू हुआ था.

Photo
7 साल के रिश्ते में हैं रेहान और अवीवा.

कैसे हुई थी प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की पहली मुलाकात? 
फिल्मों में आपने बचपन के दो दोस्तों को बड़े होकर शादी करते बहुत बार देखा होगा. बॉलीवुड का यही हिट फॉर्मूला प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की लव स्टोरी पर बिल्कुल सटीक बैठता है. दोनों की लव-स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. प्रियंका की रॉबर्ट से पहली मुलाकात 13 साल की उम्र में हुई थी. ये मुलाकात कराने वाली रॉबर्ट वाड्रा की बहन मिशेल वाड्रा थीं. दोनों दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल में साथ-साथ पढ़ते थे. इसके बाद धीरे-धीरे दोनों की बातचीत शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई.

रॉबर्ट वाड्रा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे और प्रियंका दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल में पढ़ते थे. वहीं दोनों की पहली मुलाकात हुई. रॉबर्ट ने बताया था कि उन्हें शुरू से ही महसूस हो गया था कि प्रियंका उन्हें पसंद करती हैं. उनके अनुसार, दोनों घंटों बातचीत करते थे, लेकिन रॉबर्ट इस रिश्ते को छुपाकर रखना चाहते थे क्योंकि लोगों की तरह-तरह की राय से वह बचना चाहते थे.

Photo
स्कूल में साथ पढ़ते थे प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा.



कड़ी सुरक्षा में मुलाकात और तोहफे में जूलरी  
प्रियंका गांधी के आसपास हमेशा कड़ी सुरक्षा रहती थी, लेकिन क्लासमेट होने की वजह से उन्हें एक-दूसरे से मिलने का मौका मिल ही जाता था. धीरे-धीरे दोस्ती गहरी होती गई और भरोसे में बदल गई.

रॉबर्ट वाड्रा का परिवार पीतल और आर्टिफिशियल जूलरी का बिजनेस करता था. जब उनकी दोस्ती प्रियंका गांधी से बढ़ी, तो रॉबर्ट अक्सर उन्हें खास डिजाइन की जूलरी तोहफे में दिया करते थे. यही छोटी-छोटी बातें दोनों को और करीब लाने लगी थीं. इसी दौरान रॉबर्ट की अच्छी दोस्ती प्रियंका के भाई राहुल गांधी से भी हो गई थी.

Photo
बहन के जरिए प्रियंका से मिले थे रॉबर्ट.


जब रॉबर्ट ने प्रियंका को दिया शादी का प्रपोजल 
रॉबर्ट वाड्रा ने अपने दिल में छिपे प्यार को बिना किसी दिखावे के प्रियंका के सामने सीधा शादी का प्रपोजल रखकर जाहिर किया था. प्रियंका और उनका परिवार रॉबर्ट को बचपन से जानते थे, इसलिए प्रियंका ने बिना देर किए हामी भर दी थी.

परिवार की मंजूरी के बाद शादी के बंधन में बंधे
शादी का फैसला लेने के बाद दोनों अपने-अपने परिवार के पास पहुंचे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआत में रॉबर्ट के पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी. दोनों ने अपने परिवारों की रजामंदी से 18 फरवरी 1997 में शादी कर ली. ये शादी सोनिया गांधी के आवास, 10 जनपथ में हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी.

Photo
शादी के लिए रॉबर्ट वाड्रा के पिता नहीं थे राजी.


पति रॉबर्ट के बारे में क्या बोली थीं प्रियंका गांधी?
प्रियंका गांधी ने एक इंटरव्यू में अपने पति के बारे में कहा था, 'जब मैं उनसे पहली बार मिली, तो उन्होंने मुझे अलग तरह से ट्रीट नहीं किया था. यही बात मुझे सबसे अच्छी लगी. वह दिल से बहुत ईमानदार इंसान हैं. वे अपने तरीके से जीते हैं और दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होते.' प्रियंका ने यह भी कहा था कि हाई-प्रोफाइल राजनीतिक परिवार का माहौल रॉबर्ट के लिए बिल्कुल नया था, लेकिन उन्होंने इसे बहुत अच्छे से संभाला.

दो बच्चों के माता-पिता है प्रियंका-रॉबर्ट
प्रियंका और रॉबर्ट के दो बच्चे हैं. बेटी मिराया वाड्रा और बेटा रेहान वाड्रा. रेहान को फोटोग्राफी का शौक है.

