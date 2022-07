Relationship Tips: लड़कों की इन बातों को मन ही मन नोटिस करती हैं लड़कियां, आप तो नहीं करते ये गलतियां

लड़के भले ही लड़कियों से बात करना काफी आसान समझते हों लेकिन वे इस बात को नहीं जानते कि लड़कियां उनसे बात करते समय काफी सारी चीजें नोटिस करती हैं. इन चीजों से ही वे लड़कों के बारे में जान लेती हैं और कोई भी रिलेशन आपके उस इंप्रेसन पर ही डिपेंड करता है. कई बार लड़कों की कुछ आदतें लड़कियों को काफी पसंद आती हैं तो कई बार कुछ आदतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आतीं. अब ऐसे में लड़कों को इस बात को अक्सर ये जानने की काफी उत्सुकता रहती है कि लड़कियों को लड़कों की कौन सी बात पसंद आती हैं? जिससे वे उन्हें इंप्रेस कर सकें. अगर आप भी किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो नीचे बताई हुई क्वालिटीज को पर्सनैलिटी में ऐड करें, फिर देखिए कैसे आप लड़कियों के दिलों पर राज करते हैं.



1.जो लड़के कॉन्फिडेंट होते हैं (Boys who are confident)



हर लड़की को कॉन्फिडेंट लड़के काफी पसंद आते हैं. अगर आपमें कॉन्फिडेंस है और किसी भी काम को करने को लेकर अपने आपको कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति आपकी ओर अट्रैक्ट होगा.



2. हंसी-मजाक करने वाले भी आते हैं पसंद (Laughter also likes to come)



हंसी-मजाक के बिना कोई भी इंसान बोरिंग लग सकता है. लड़का हो या लड़की, उसे मजाकिया होना काफी जरूरी है. अगर कोई लड़का ऐसा हो जो हमेशा हंसता रहता है और अपने आसपास के लोगों को हंसाता रहता है वो लड़कियों को काफी पसंद आता है. अगर आपका हंसी-मजाक वाला नेचर है तो आप बधाई के पात्र हैं.



3. वेल ड्रेस्ड लड़के (Well dressed boys)



किसी रिलेशन में फैशन जरूरी फैक्टर नहीं है लेकिन अगर आपने डेटिंग शुरू की है या फिर करने वाले हैं तो लड़की आपमें ये चीज जरूर नोटिस करेगी. हालांकि कोई भी लड़की हर बार किसी की ड्रेसिंग सेंस को नोटिस नहीं करती लेकिन कई बार देखा गया है कि लड़कियां लड़कों के ड्रेसिंग सेंस से ये अंदाजा भी लगा सकती हैं कि सामने वाला अपने ऊपर कितना ध्यान देता है.



4. फिटनेस पर ध्यान देने वाले लड़के (Boys who focus on fitness)



अधिकतर लड़कियों को अपने ऊपर ध्यान देने वाले लड़के पसंद होते हैं. वहीं अगर लड़का फिटनेस फ्रीक है तो सोने पर सुहागा हो सकता है. इसका कारण है कि लड़कियों को लगता है कि जब लड़का अपने ऊपर ध्यान देता है, एक्सरसाइज के लिए समय निकालता है तो जाहिर सी बात है वह उस पर भी ध्यान देगा.

5. अच्छे करियर वाले लड़के (Good career guy)



हर लड़के को ऐसे लड़के अधिक आकर्षित करते हैं जो अपने करियर में सफल होते हैं. हालांकि लड़की को ना ही आपकी सैलरी और स्टेटस से बिल्कुल मतलब नहीं होता, बस आपके करियर से आपकी सीरियसनेस और मेच्योरिटी का पता लग जाता है.

6. बात सुनने वाले लड़के (Listening boy)

लड़कियां काफी संवेदनशील और भावुक होती हैं, वे सारा दिन उन चीजों के बारे में सोचते हुए बिताते हैं जो उनके फेवर में नहीं होतीं. लड़कियां चाहती हैं कि कोई लड़का उनके बारे में सुने. भले ही आपकी रुचि लड़की की बात में हो या ना हो, बस आप लड़की की बात सुनें. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसके फेवरेट पर्सन बन सकते हैं. हमेशा याद रखें कि एक-दूसरे से बात करने और सुनने से आपका रिश्ता और मजबूत होगा.