Worms in Cauliflower: फूलगोभी में छिपे कीड़े खुद निकलेंगे बाहर, बस पानी में मिलाएं ये 1 जादुई चीज

सर्दियों में फूलगोभी भला किसे पसंद नहीं होती. फूलगोभी का ना केवल सब्जी बनती है बल्कि ठंड में लोग इसके पराठे और पकोड़े भी खूब चाव से खाते हैं. लेकिन आपकी पसंदीदा गोभी में कीड़े छिपे हो सकते हैं. यहां हम आपको गोभी से कीड़े और गंदगी साफ करने के कुछ आसान तरीके बता रहे हैं.

फूलगोभी के कीड़े आसानी से होंगे साफ (Photo: ITG)
सर्दियों के मौसम में गरमा-गरम गोभी के पराठे, पकोड़े या मसालेदार सब्जी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. लेकिन फूल गोभी के साथ एक सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि इसकी परतों के बीच छोटे-छोटे हरे कीड़े छिपे होते हैं जो आसानी से नजर नहीं आते. कई बार तो इन्हें सादे पानी से धोने पर भी ये बाहर नहीं निकलते.

अगर आप भी कीड़ों के डर से गोभी बनाने से कतराते हैं तो अब बेफिक्र हो जाइए. यहां हम कुछ ऐसे आसान और असरदार घरेलू तरीके बता रहे हैं जिन्हें अपनाते ही गोभी में छिपे कीड़े मिनटों में अपने आप बाहर आ जाएंगे और आपकी गोभी एकदम साफ हो जाएगी.

गोभी से कीड़े निकालने के 5 जादुई तरीके
1. गोभी को साफ करने के लिए गुनगुना पानी और नमक का घोल यह सबसे पुराना और कारगर तरीका है. गोभी के बड़े टुकड़े काट लें और उन्हें एक बर्तन में हल्के गुनगुने पानी में डालें. अब इसमें 2 चम्मच नमक मिला दें और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें. नमक के संपर्क में आते ही कीड़े तड़पकर बाहर निकल आते हैं और पानी के ऊपर तैरने लगते हैं.

2. हल्दी पाउडर का जादू हल्दी में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. पानी में नमक के साथ एक चम्मच हल्दी पाउडर भी मिला दें. हल्दी की गंध और इसके गुणों के कारण कीड़े तुरंत गोभी छोड़ देते हैं. साथ ही, हल्दी गोभी पर जमा पेस्टिसाइड्स (कीटनाशकों) को साफ करने में भी मदद करती है.

3. विनेगर (सफेद सिरका) का इस्तेमाल अगर गोभी में बहुत ज्यादा बारीक कीड़े दिख रहे हैं, तो एक बड़े कटोरे पानी में 2-3 चम्मच सफेद सिरका डालें. गोभी को इसमें डुबोकर रखें. सिरके का अम्लीय स्वभाव कीड़ों को बाहर निकाल देता है और गोभी की रंगत भी साफ बनी रहती है.

4. गरम पानी और फिटकरी पुराने समय में लोग फिटकरी का इस्तेमाल पानी साफ करने के लिए करते थे. आप भी गोभी साफ करने के लिए फिटकरी के एक छोटे टुकड़े को पानी में घुमा दें या उसका पाउडर डाल दें. फिटकरी वाले पानी में गोभी डालने से कीड़े और गंदगी पूरी तरह साफ हो जाते हैं.

5. हल्की भाप देना (Blanching) भी अच्छा तरीका है, खासकर अगर आपको बहुत जल्दी है. आप गोभी के टुकड़ों को उबलते पानी में सिर्फ 2 मिनट के लिए डालें और फिर तुरंत निकाल कर ठंडे पानी में डाल दें. इससे कीड़े मरकर बाहर निकल जाते हैं. इसे 'ब्लांचिंग' कहते हैं, जिससे गोभी की गंदगी भी साफ हो जाती है और सब्जी बनाते समय वह जल्दी पक भी जाती है.

