सर्दियों में बिना एक्सरसाइज करे भी घट सकता है वजन! ये आसान तरीके फॉलो करना रहेगा असरदार

जब भी फिट या हेल्दी रहने की बात आती है तो सबसे पहले लोगों के दिलों-दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है और वो है वजन कम करना. वजन घटाना आजकल ज्यादातर लोगों की चाहत बन चुका है. कोई अपनी पुरानी जींस में फिट होना चाहता है तो कोई सेहत को बेहतर बनाना चाहता है. लेकिन सर्दियों का मौसम आते ही एक्सरसाइज करना मुश्किल लगने लगता है. ठंडे-ठंडे मौसम में अपनी रजाई-कंबल की गर्माहट से बाहर निकलना और गरमागरम खाने का मन… इन सबके बीच वर्कआउट का मन ही नहीं करता.

अगर आप भी उनमें से हैं, जो सर्दियों में रोज एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको कुछ आसान आदतों को अपनाकर आप बिना ज्यादा मेहनत के भी वजन कंट्रोल कर सकते हैं.

सोच-समझकर खाना है सबसे जरूरी

वजन कम करने की शुरुआत खाने की आदतों से होती है. जल्दी-जल्दी खाना और जरूरत से ज्यादा खाना वजन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है. धीरे-धीरे खाना खाने से शरीर को पता चल जाता है कि पेट भर चुका है. इससे ओवरईटिंग नहीं होती और खाना भी ज्यादा देर तक पेट भरा रखता है.

ठंड में भी पानी पीना न भूलें

गर्मियों में आप पानी बार-बार पीते हैं, लेकिन सर्दियों में पानी पीने की नौबत बहुत मुश्किल से आती है क्योंकि प्यास कम लगती है. लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शरीर को पानी की जरूरत नहीं होती. कई बार आपको प्यास लगती है, लेकिन आप उसे भूख समझकर कुछ खा लेते हैं. दिनभर ठीक मात्रा में पानी पीने से बेवजह स्नैकिंग से बचा जा सकता है और मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट रहता है.

फाइबर से भरपूर डाइट लें

अपनी डाइट में फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज जैसे फाइबर से भरपूर फूड्स शामिल करें. ये डाइजेशन को दुरुस्त रखते हैं और देर तक भूख नहीं लगने देते. जब पेट भरा रहता है तो अपने आप कम खाने का मन करता है, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है.

जंक और पैकेज्ड फूड्स कम खाएं

किसी भी मौसम में वजन घटाने के लिए पैकेज्ड और जंक फूड तो छोड़ना ही पड़ता है. बिस्किट, नमकीन, फ्राइड फूड और मीठी चीजों में कैलोरी ज्यादा और पोषण कम होता है. सर्दियों में इनका ज्यादा सेवन वजन तेजी से बढ़ा सकता है. कोशिश करें कि ताजा और घर का बना खाना ही खाएं.

हेल्दी स्नैक्स चुनना भी है जरूरी

अब स्नैक्स में क्या खाएं ये भी सवाल उठता है. तो इसका जवाब है कि भूख लगने पर आप चिप्स या मिठाई खाने के बजाय फल, मुट्ठी भर नट्स या दही जैसे ऑप्शन चुनें. ये न सिर्फ सेहतमंद होते हैं, बल्कि लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं.

घर का बना खाना सबसे बेहतर

घर पर खाना बनाने से तेल, घी और नमक पर कंट्रोल रहता है. आप अपनी पसंद के विंटर फूड्स को हल्के तरीके से बना सकते हैं, जिससे स्वाद भी बना रहे और वजन भी न बढ़े.

एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन खुद पर दबाव न डालें

बिना एक्सरसाइज भी वजन कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अच्छी सेहत के लिए फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है. अगर सर्दियों में एक्सरसाइज करना मुश्किल लग रहा है, तो फिलहाल खाने पर ध्यान दें और जैसे ही मुमकिन हो, हल्की-फुल्की एक्टिविटी शुरू करें. ये बात याद रखना हमेशा जरूरी होता है कि वजन घटाना एक प्रोसेस है.

