scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सर्दियों में बिना एक्सरसाइज करे भी घट सकता है वजन! ये आसान तरीके फॉलो करना रहेगा असरदार

सर्दियों में एक्सरसाइज करना मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ आसान खाने-पीने की आदतों से वजन कंट्रोल किया जा सकता है. जानिए बिना वर्कआउट फिट रहने के आसान और असरदार तरीके.

Advertisement
X
आसान आदतें बिना ज्यादा मेहनत के वेट लॉस किया जा सकता है. (Photo: ITG)
आसान आदतें बिना ज्यादा मेहनत के वेट लॉस किया जा सकता है. (Photo: ITG)

जब भी फिट या हेल्दी रहने की बात आती है तो सबसे पहले लोगों के दिलों-दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है और वो है वजन कम करना. वजन घटाना आजकल ज्यादातर लोगों की चाहत बन चुका है. कोई अपनी पुरानी जींस में फिट होना चाहता है तो कोई सेहत को बेहतर बनाना चाहता है. लेकिन सर्दियों का मौसम आते ही एक्सरसाइज करना मुश्किल लगने लगता है. ठंडे-ठंडे मौसम में अपनी रजाई-कंबल की गर्माहट से बाहर निकलना और गरमागरम खाने का मन… इन सबके बीच वर्कआउट का मन ही नहीं करता.  

अगर आप भी उनमें से हैं, जो सर्दियों में रोज एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको कुछ आसान आदतों को अपनाकर आप बिना ज्यादा मेहनत के भी वजन कंट्रोल कर सकते हैं.

सोच-समझकर खाना है सबसे जरूरी
वजन कम करने की शुरुआत खाने की आदतों से होती है. जल्दी-जल्दी खाना और जरूरत से ज्यादा खाना वजन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है. धीरे-धीरे खाना खाने से शरीर को पता चल जाता है कि पेट भर चुका है. इससे ओवरईटिंग नहीं होती और खाना भी ज्यादा देर तक पेट भरा रखता है.

सम्बंधित ख़बरें

weight loss
सुबह खाली पेट खा लें ये 5 फूड्स, तेजी से घटेगा वजन, 30 दिनों में दिखेगा असर!
technical guruji gaurav chaudhary weight loss
380 करोड़ के मालिक 'टेक्निकल गुरुजी' ने घटाया 30 Kg वजन! खुद बताया कैसे
डाइट-एक्सरसाइज के बाद भी वजन कम नहीं होने देती ये 5 आदतें, आज से ही छोड़ें
New Year Predicts 2026 Health Trends
2026 में लोग कम पिएंगे शराब... करीना की न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता ने क्यों कहा ऐसा
वजन कम करने के लिए बेस्ट हैं ये 5 एक्सरसाइज, घर पर करने से भी दिखेगा असर

ठंड में भी पानी पीना न भूलें
गर्मियों में आप पानी बार-बार पीते हैं, लेकिन सर्दियों में पानी पीने की नौबत बहुत मुश्किल से आती है क्योंकि प्यास कम लगती है. लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शरीर को पानी की जरूरत नहीं होती. कई बार आपको प्यास लगती है, लेकिन आप उसे भूख समझकर कुछ खा लेते हैं. दिनभर ठीक मात्रा में पानी पीने से बेवजह स्नैकिंग से बचा जा सकता है और मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट रहता है.

Advertisement

फाइबर से भरपूर डाइट लें 
अपनी डाइट में फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज जैसे फाइबर से भरपूर फूड्स शामिल करें. ये डाइजेशन को दुरुस्त रखते हैं और देर तक भूख नहीं लगने देते. जब पेट भरा रहता है तो अपने आप कम खाने का मन करता है, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है.

जंक और पैकेज्ड फूड्स कम खाएं
किसी भी मौसम में वजन घटाने के लिए पैकेज्ड और जंक फूड तो छोड़ना ही पड़ता है. बिस्किट, नमकीन, फ्राइड फूड और मीठी चीजों में कैलोरी ज्यादा और पोषण कम होता है. सर्दियों में इनका ज्यादा सेवन वजन तेजी से बढ़ा सकता है. कोशिश करें कि ताजा और घर का बना खाना ही खाएं.

हेल्दी स्नैक्स चुनना भी है जरूरी
अब स्नैक्स में क्या खाएं ये भी सवाल उठता है. तो इसका जवाब है कि भूख लगने पर आप चिप्स या मिठाई खाने के बजाय फल, मुट्ठी भर नट्स या दही जैसे ऑप्शन चुनें. ये न सिर्फ सेहतमंद होते हैं, बल्कि लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं.

घर का बना खाना सबसे बेहतर
घर पर खाना बनाने से तेल, घी और नमक पर कंट्रोल रहता है. आप अपनी पसंद के विंटर फूड्स को हल्के तरीके से बना सकते हैं, जिससे स्वाद भी बना रहे और वजन भी न बढ़े.

Advertisement

एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन खुद पर दबाव न डालें
बिना एक्सरसाइज भी वजन कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अच्छी सेहत के लिए फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है. अगर सर्दियों में एक्सरसाइज करना मुश्किल लग रहा है, तो फिलहाल खाने पर ध्यान दें और जैसे ही मुमकिन हो, हल्की-फुल्की एक्टिविटी शुरू करें. ये बात याद रखना हमेशा जरूरी होता है कि वजन घटाना एक प्रोसेस है.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement