Tips to Fit in Winters: सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखेंगे ये फूड्स, बार-बार नहीं होंगे बीमार

Immunity in Winters: सर्दियों का मौसम सेहत के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण होता है. इस दौरान सर्दी, जुकाम बुखार और कई तरह के संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ जाता है. ऐसे में हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बहुत जरूरी है. अगर हम अपने खान-पान और दिनचर्या में कुछ खास सुधार कर लें तो हम न केवल बीमारियों से बचे रह सकते हैं बल्कि पूरे मौसम एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे.

सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाने के असरदार तरीके

शरीर को अंदर से गर्म रखने और ताकतवर बनाने के लिए सर्दियों में अपने खानपान का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. यहां हम आपको सर्दियों में इम्युनिटी बढ़ाने के कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं जिन्हें फॉलो कर आप खुद को फिट रख सकते हैं.

विटामिन सी रिच फूड्स खाएं

सर्दियों में धूप कम निकलने और ठंडी हवाओं के कारण हमारा शरीर जल्दी थकान और कमजोरी महसूस करने लगता है. इसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका विटामिन सी से भरपूर फलों का सेवन है. संतरा, अमरूद और आंवला जैसे फल शरीर की इम्युनिटी यानी रक्षा प्रणाली को तेज करते हैं. आंवला तो सर्दियों के लिए वरदान माना जाता है क्योंकि यह न केवल रोगों से लड़ने की शक्ति देता है बल्कि त्वचा और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है.

हल्दी दूध शरीर को देगा गर्मी

हल्दी एंटीबायोटिक है जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है. सर्दियों में शरीर को गरम रखने और इम्युनिटी बढ़ाने के लिए रोजाना रात को हल्दी वाला दूध पीना चाहिए. हल्दी में पाए जाने वाले गुण शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करते हैं और बाहरी संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं.

ये जड़ी-बूटियां करेंगी कमाल

खान-पान के साथ-साथ कुछ घरेलू जड़ी-बूटियां जैसे अदरक, तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा सर्दियों में बहुत राहत देता है. यह शरीर को प्राकृतिक रूप से गर्म रखता है और गले के संक्रमण को दूर करता है.

पानी है बेहद जरूरी

सर्दियों में प्यास कम लगती है लेकिन ओवरऑल हेल्थ, उसके फंक्शन और सफाई के लिए पर्याप्त पानी पीना और खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है.

धूप जरूर लें

सर्दियों में सुबह की धूप लेना न भूलें क्योंकि इससे मिलने वाला विटामिन डी हड्डियों और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूती देता है.

