Winter Hacks: सर्दियों में सिर्फ होंठ ही इतना क्यों फटते हैं? वजह जानिए और पाएं गुलाबी लिप्स

Winter Hacks: सर्दियों में हर बार ज्यादातर लोगों को होंठ फटने की समस्या से जूझना पड़ता है और ये दिक्कत पूरे सीजन भर रहती है. लेकिन क्या आपने सोचा है कि सर्दियों में शरीर के बाकी हिस्सों की स्किन भी भी चटकती या फटती है लेकिन सबसे बुरा हाल होंठों का ही क्यों होता है. इसके पीछे क्या वजह है. इस खबर में हम आपको इसका कारण और बचाव के तरीके बता रहे हैं.

ठंड में क्यों फटते हैं होंठ

अमेरिका की हेल्थ वेबसाइट 'लाइव साइंस डॉट कॉम' को लंदन में Bupa हेल्थ क्लिनिक्स के एसोसिएट क्लिनिकल डायरेक्टर डॉ. ल्यूक पॉवेल्स ने लाइव साइंस को एक ईमेल में बताया कि इसका कारण बताते हुए कहा कि इसका जवाब होंठों की अनोखी बनावट में छिपा है.

उन्होंने कहा, 'आपके होंठों की त्वचा पर आपके चेहरे की बाकी त्वचा की तुलना में एक पतली सुरक्षात्मक परत होती है जिससे वो डिहाइड्रेशन के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं. आपके चेहरे की स्किन की सेल्यूलर लेयर्स आपके होंठों की तुलना में छह गुना ज्यादा मोटी होती हैं. आपके होंठों में शरीर के दूसरे हिस्सों की तुलना में ऑयल ग्लैंड्स भी कम होते हैं.'

उन्होंने कहा कि जब बाहर की हवा ठंडी और कम नमी वाली हो जाती है और लोग अपने घरों और दफ्तर में हीटर चला लेते हैं तो सूखी हवा के लगातार संपर्क में रहने से होंठों की नाजुक स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है जिससे वो फट जाते हैं, होंठ की पपड़ी उतरने लगती है और खून निकलने लगता है.

पानी की कमी भी एक कारण

इसके अलावा शरीर में पानी की कमी और बार-बार होंठों पर जीभ फेरने की आदत इस समस्या को और भी गंभीर बना देती है. सही देखभाल और सही पोषण के अभाव में होंठ न केवल फटते हैं बल्कि कभी-कभी उनसे खून भी निकलने लगता है.

कैसे मिलेगी फटे होंठो से निजात

फटे होंठों से राहत पाने के लिए सबसे जरूरी है उन्हें लगातार नम (Hydrated) रखना चाहिए.

दिन भर में भरपूर पानी पिएं ताकि शरीर अंदर से हाइड्रेटेड रहे. होंठों की बाहरी सुरक्षा के लिए केमिकल वाले उत्पादों के बजाय प्राकृतिक चीजों का उपयोग करें.

रात को सोने से पहले होंठों पर शुद्ध देसी घी, मलाई या नारियल तेल लगाना एक अचूक उपाय है जो रात भर होंठों की मरम्मत करता है.

इसके अलावा बाहर निकलते समय होंठों को स्कार्फ से ढकें ताकि सीधी ठंडी हवा उन पर न लगे. होंठों की मृत त्वचा को हटाने के लिए चीनी और शहद का हल्का स्क्रब महीने में एक-दो बार करना भी फायदेमंद होता है.

सबसे जरूर बात यह है कि होंठों की फटी स्किन को कभी भी दांतों या नाखूनों से न नोचें क्योंकि इससे संक्रमण और घाव होने का खतरा रहता है.

