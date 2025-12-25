वजन कम नहीं होने देतीं ये 4 चीजें, वेट लॉस सर्जन डॉ. चौधरी ने बताया

भले ही आप एक स्ट्रिक्ट डाइट और वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हों लेकिन उसके बावजूद भी वेट लॉस करना कुछ लोगों को मुश्किल लग सकता है. इसका कारण है कि कुछ लोग अपने रूटीन में ऐसी चीजें चुपके से उनकी वेट लॉस जर्नी को धीमा कर देता है. यदि वे उन चीजों का पता नहीं लगाते हैं तो मेहनत के बाद भी उनके वजन कम नहीं होता. बोर्ड-प्रमाणित बेरिएट्रिक और जनरल सर्जन डॉ. रिजवान चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कौन सी चीजें उनके रिजल्ट को धीमा कर सकते हैं.

और पढ़ें

वेजिटेबल और सीड्स ऑयल ( Vegetable and seed oils )

डॉ. चौधरी बताते हैं, 'शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका में मोटापे की समस्या इतनी अधिक हैं. ये तेल शरीर के लिए सबसे हानिकारक चीजों में से एक हैं. कैनोला, मक्का, अंगूर के बीज का तेल, सोयाबीन, आप जो भी नाम लें, ये सभी इंडस्ट्रियल ऑयल हैं और मशीनों को चिकनाई देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. ये सूजन बढ़ाते हैं, लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं और शरीर में वसा जमा करते हैं. इन्हें अपनी डाइट से पूरी तरह हटा दें और मक्खन, घी और एवोकाडो तेल जैसे नेचुरल फैट का इस्तेमाल करें.

दोपहर की कॉफी (Coffee)

दोपहर 3 बजे की कॉफी तनाव हार्मोन कोर्टिसोल और एड्रेनालाईन बढ़ाती है जो शरीर को फैट स्टोर करने का संकेत देती है. ये नींद खराब करती है, जिससे मेटाबॉलिज्म रात में रीसेट नहीं होता. दोपहर की कॉफी बंद करने से वेट लॉस स्पीड तेज हो जाती है.

Advertisement

अल्कोहल (Alcohol)

एक स्टडी के अनुसार, थोड़ा अल्कोहल भी वजन घटाने को 50 प्रतिशत तक धीमा कर देता है या खोया वजन वापस ला सकता है. ये एनर्जी कम करता है और शार्पनेस घटाता है. 1-2 महीने बंद करने से एनर्जी वापिस आ जाती है और वेट लॉस फिर होने लगता है.

सलाद ड्रेसिंग ( Salad dressing )

सलाद हेल्दी लगता है, लेकिन रैनच या लाइट ड्रेसिंग में सीड ऑयल्स, शुगर और केमिकल्स इंसुलिन स्पाइक करते हैं जो फैट बढ़ाते हैं. लो-फैट वाली ड्रेसिंग में भी हाई-शुगर हो सकते हैं. इसकी अपेक्षा ऑलिव ऑयल, नींबू का रस, नमक-पेपर से ड्रेसिंग करें, मार्केट से न खरीदें.

---- समाप्त ----