Weight loss: 317 किलो की महिला ने ऐसे घटाया 226 किलो वजन! अब पहचानना हुआ मुश्किल

Weight loss: गलत खान-पान, सुस्त लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी में कमी, हार्मोंस इम्बैलेंस के कारण कई लोगों का वजन बढ़ जाता है. इसके बाद वे वजन कम करने की कोशिश करते हैं. कई लोग वजन कम कर लेते हैं तो कई लोग बीच में ही हार मान लेते हैं. लेकिन हाल ही में दुनिया की सबसे मोटी महिलाओं में से एक ने अपना करीब 226 किलो (500 पाउंड) वजन कम किया है. इतना अधिक वजन कम करने के बाद महिला पहचान में नहीं आ रही है. यह महिला कौन है और इतना वजन कैसे कम किया? इस बारे में आर्टिकल में जानेंगे.

कौन है यह महिला

क्रिस्टीना फिलिप्स ने 226 किलो वजन कम किया.

दुनिया की सबसे मोटी महिलाओं में से एक महिला का नाम क्रिस्टीना फिलिप्स (Christina Phillips) है जो कि मिसिसिपी की रहने वाली हैं. क्रिस्टीना की उम्र अभी 32 साल है. ट्रांसफॉर्मेशन से पहले उनका वजन 317 किलो था. उनका इतना अधिक वजन फास्ट फूड अधिक खाने के कारण बढ़ा था लेकिन अब वह फिट हो चुकी हैं.

2 साल तक बेड पर रहीं

क्रिस्टीना ने पहली बार अपनी स्टोरी को 2012 में टीवी शो "My 600 lbs Life" में बताया था. इसके बाद उनकी गैस्ट्रिक सर्जरी हुई और उसके बाद उनका धीरे-धीरे करके इतना वजन कम हो गया. द मिरर से बात करते हुए क्रिस्टीना ने बताया, “जब मैं 22 साल की थी तब मेरा वजन 317 किला था. इस कारण मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में भी नहीं जा पाती थी. कुछ कदम चलने पर ही मेरी सांस फूल जाती थी. इतना अधिक वजन होने के कारण मैं करीब 2 साल तक बेड पर रही.”

गलत खाने से बढ़ा था वजन

क्रिस्टीना ने बताया, “मुझे बचपन में काफी भूख लगती थी तो पैरेन्ट्स फास्ट फूड स्नैक के रूप में दे देते थे. मेरे बढ़ते हुए वजन के कारण भी उनके पैरेंट्स ने फास्ट फूड खाने से मना नहीं किया और मेरा वजन इतना अधिक हो गया.”



क्रिस्टीना अपना वजन कम करने के लिए इतनी बेताब थीं कि उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया. डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जब तक वह वजन कम नहीं करती हैं उनका ऑपरेशन भी काफी मुश्किल होगा. इसके बाद उन्होंने हेल्दी डाइट से वजन कम किया और फिर उनकी सर्जरी हुई और फिर धीरे-धीरे वजन कम हो गया.

डिप्रेशन के लिए ली थेरेपी

क्रिस्टीना ने बताया, “वजन कम करने के लिए उन्होंने सर्जरी तो करा ली लेकिन उसके बाद उन्हें इस बात की चिंता खाने लगी कि कहीं फिर से उनका वजन ना बढ़ जाए. इसके बाद उन्हें एग्जाइटी और डिप्रेशन होने लगा जिसके लिए उन्होंने थेरेपी ली. लेकिन अब मैं पूरी तरह ठीक हूं और मैं काफी एनर्जेटिक फील करती हूं. मैं फिजिकल एक्टिविटी कर सकती हूं, चल सकती हूं और मुझे थकान भी नहीं होती. वजन कम करने के लिए मैं हेल्दी डाइट ले रही हूं और वर्कआउट भी कर रही हूं.”

गैस्ट्रिक बायपास सर्जरी क्या है? (What is the Gastric bypass surgery)

गैस्ट्रिक बायपास सर्जरी को रॉक्स इन व्हाई बाईपास नाम से भी जाना जाता है. इस सर्जरी का उपयोग वजन कम करने के लिए किया जाता है. इस सर्जरी में पेट के पास में एक पाउच बनाया जाता है जिसे छोटी आंत से जोड़ देते हैं. फिर जब कोई खाना खाता है तो फूड पाइप से खाना इस छोटी थैली में जाता है.

फिर गैस्ट्रिक बाईपास के बाद सीधे छोटी आंत में जाता है जिससे भोजन का अवशोषण कम होता है और तेजी से वजन कम होने लगता है. कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि इस सर्जरी के बाद शरीर का लगभग 70 प्रतिशत वजन कम हो सकता है. डॉक्टर्स मरीज की हालत देखकर उसे इस सर्जरी की सलाह देते हैं जिसके पहले कई सारी मेडिकल जांच भी होती हैं.