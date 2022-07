Weight Loss Diet: वजन कम करने का सबसे सटीक सिद्धांत है 'कैलोरी इन वर्सेज कैलोरी आउट'. यानी आप कितनी कैलोरी खा रहे हैं और कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं. जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उन्हें इस सिद्धांत को ही फॉलो करना होता है. अगर आप मेंटनेंस कैलोरी से कम खाएंगे तो वजन कम होता है. वेट लॉस के लिए लोग अलग-अलग तरीके की डाइट फॉलो करते हैं जैसे: पेलियो डाइट, कीटो डाइट, लो-कार्ब डाइट आदि. ऐसी ही एक डाइट का नाम है फिस्‍ट डाइट (Fist Diet). इस डाइट में निश्चित कैलोरी खाकर वजन कम कर सकते हैं. खास बात यह है कि इस डाइट को फॉलो करने के साथ एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है.

क्या है फिस्ट डाइट (What is The Fist Diet)

(Image Credit : Pixabay)

फिस्ट डाइट यानी मुट्ठी डाइट वह डाइट है जिसमें आपको मुट्ठी भर भोजन का सेवन करना होता है. इस डाइट में आपको तीन बार खाना होता है और हर मील में चार मुट्ठी के बराबर भोजन करना होता है. आप जो भोजन खाते हैं, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और फाइबर शामिल होना चाहिए. प्रति दिन तीन मील ब्रेकफास्ट, दोपहर का भोजन और रात के खाने में एक चम्मच फैट यानी घी या तेल जरूर होना चाहिए. इस डाइट से कोई भी हर हफ्ते लगभग 400-900 ग्राम वजन कम कर सकता है.

फिस्ट डाइट में इन चीजों को खाने से बचें

फिस्ट या मुट्ठी डाइट में हमेशा बैलेंस डाइट ली जाती है. माना कि इस डाइट में सीमित कैलोरी में आप कुछ भी खा सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप फास्ट फूड, चॉकलेट और मिठाई खाना शुरू कर दें. इस डाइट में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और फाइबर युक्त चीजें खाना हैं. अपनी मील को तीन भागों में बांटें और उसके बाद उनका ही सेवन करें. प्रोटीन के लिए मीट, मछली और अंडे खा सकते हैं. कार्ब्स के रूप में सब्जियां, पास्ता, चावल, आलू, अनाज और ब्रेड खा सकते हैं. फैट के रूप में नट्स खा सकते हैं लेकिन अगर आपको ड्राईफ्रूट्स से एलर्जी है तो ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, चीज और बटर खा सकते हैं.

फिस्ट डाइट में एक्सरसाइज करना जरूरी है

फिस्ट डाइट में एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है लेकिन एक्सपर्ट फिजिकली एक्टिव रहने की सलाह देते हैं. अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपका वजन धीरे-धीरे कम होगा लेकिन वहीं अगर आप डाइट के साथ वेट ट्रेनिंग या कार्डियो भी कर रहे हैं तो तेजी से वेट लॉस हो सकता है और वह महीने में तीन-चार किलो वजन भी कम कर सकता है. अगर कोई रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज करता है तो उसे तेजी से रिजल्ट मिलते हैं.