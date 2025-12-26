kidney damage symptoms: किडनी को सड़ने और खराब होने से बचाता है ये 1 विटामिन, लेवल कम होने पर घेर लेंगी बीमारियां

kidney damage symptoms: किडनी की समस्याएं अक्सर चुपचाप शुरू होती हैं और लोग ऐसे सप्लीमेंट्स ढूंढते हैं जो फिल्ट्रेशन में मदद कर सकें, सूजन कम कर सकें और पूरे अंग के काम को बेहतर बना सकें. हालांकि कोई भी सप्लीमेंट किडनी की बीमारी को ठीक नहीं कर सकता लेकिन कुछ पोषक तत्व सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने और किडनी के काम को बेहतर बनाने में भूमिका निभा सकते हैं.

अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) और नेशनल किडनी फाउंडेशन की स्टडीज में विटामिन सी के किडनी पर होने वाले असर के बारे में बताया गया है.

स्टडीज में कहा गया कि ये खास विटामिन और एंटीऑक्सिडेंट सेलुलर डैमेज को कम करने, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करने और किडनी के टिशूज को बढ़ते स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं जो मेडिकल देखभाल के साथ मिलकर complementary tool के रूप में बढ़िया काम कर सकते हैं.

किडनी सेल्स की रक्षा करता है विटामिन C

विटामिन C एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, जो किडनी के टिशूज में सूजन और ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करने में मदद करता है, ये ऐसे कारक हैं जो लंबे समय तक किडनी खराब होने में योगदान करते हैं. सुरक्षित मात्रा में लेने पर यह किडनी की ओवरऑल मजबूती में मदद कर सकता है.

इम्यून फंक्शन को करता है सपोर्ट

बार-बार होने वाले इन्फेक्शन खासकर UTI किडनी की समस्याओं को और बिगाड़ सकते हैं. विटामिन C इम्यूनिटी को मजबूत करता है. साथ ही ऐसे कंडीशन्स को कम करने में मदद करता है और अप्रत्यक्ष रूप से किडनी को सूजन और इन्फेक्शन से होने वाले तनाव से बचाता है.

किडनी के ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस को करता है कम

किडनी लगातार टॉक्सिन्स को फिल्टर करती हैं जिससे वो फ्री-रेडिकल डैमेज के प्रति संवेदनशील हो जाती है. विटामिन C इन हानिकारक मॉलिक्यूल्स को बेअसर करता है, सुरक्षात्मक सहायता प्रदान करता है और तनाव के कारण होने वाली गिरावट को धीमा करता है.

डॉक्टर की सलाह है जरूरी

कुछ लोगों के लिए संतुलित मात्रा में विटामिन C लेने से यूरिन में स्टोन बनाने वाले कंपाउंड कम हो सकते हैं. लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में लेने पर यह जोखिम बढ़ा सकता है इसलिए डॉक्टर की सलाह पर ही इसका इस्तेमाल करना जरूरी है. जिन लोगों को किडनी की गंभीर बीमारी है या जिन्हें ऑक्सालेट स्टोन होने का खतरा है, उन्हें ज्यादा मात्रा में विटामिन C लेने से बचना चाहिए. सप्लीमेंट्स शुरू करने से पहले हमेशा किसी प्रोफेशनल से सलाह लें खासकर अगर आप पहले से ही किडनी से संबंधित दवा ले रहे हैं.

