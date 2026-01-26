Vitamin B12 Deficiency: विटामिन बी 12 बढ़ा देंगी ये शाकाहारी चीजें! शरीर में भर जाएगी ताकत और एनर्जी

वेजिटेरियन लोगों में विटामिन बी12 की कमी एक आम लेकिन गंभीर समस्या बनती जा रही है. थकान, कमजोरी, चक्कर आना, हाथ-पैरों में झनझनाहट और याददाश्त पर असर होना, ये सारे विटामिन बी12 की कमी के संकेत हो सकते हैं. अक्सर कहा जाता है कि बी12 सिर्फ मांस, मछली या अंडों से ही मिलता है लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है. दरअसल, भारतीय शाकाहारी डाइट में भी कुछ ऐसे फूड्स हैं जो बी12 के स्तर को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. तो आइए इन वेजिटेरियन चीजों के बारे में भी जान लीजिए.

दही (Curd)

भारतीय घरों में दही सबसे आम और भरोसेमंद फूड माना जाता है. इसमें नेचुरल गुड बैक्टीरिया विटामिन बी12 के अवशोषण में मदद करते हैं. रोजाना एक कटोरी ताजा दही खाने से न सिर्फ डाइजेशन बेहतर होता है बल्कि बी12 की कमी भी दूर हो सकती है लेकिन इसके लिए ध्यान रखें कि दही ज्यादा खट्टा न हो और घर का बना हो ताकि इसके पोषक तत्व बरकरार रहें.

पनीर (Paneer)

पनीर सिर्फ प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं है बल्कि इसमें सीमित मात्रा में विटामिन बी12 भी पाया जाता है. जो लोग दूध और उससे बनी चीजों का सेवन करते हैं, उनके लिए पनीर एक बेहतर ऑपशंस हो सकता है. हफ्ते में 2–3 बार पनीर को सब्ज़ी या स्नैक के रूप में शामिल करना फायदेमंद माना जाता है.

फोर्टिफाइड सीरियल्स और सोया प्रोडक्ट्स

आजकल बाजार में कई ब्रेकफास्ट सीरियल्स, सोया मिल्क और प्लांट-बेस्ड फूड्स ऐसे मिलते हैं जिनमें विटामिन बी12 फोर्टिफाई किया जाता है. ये खासतौर पर शुद्ध शाकाहारी और वीगन लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं. लेकिन पहले उन प्रोडक्ट्स का लेबल पढ़कर यह सुनिश्चित करें कि उसमें विटामिन बी12 शामिल हो. सुबह के नाश्ते में इन्हें लेना आसान और असरदार तरीका हो सकता है.

न्यूट्रिशनल यीस्ट (Nutritional Yeast)

न्यूट्रिशनल यीस्ट भारत में अभी ज्यादा प्रचलित नहीं है लेकिन यह शाकाहारी बी12 सोर्स के रूप में तेजी से फेमस हो रहा है. इसे सूप, सलाद या सब्ज़ियों पर छिड़ककर खाया जा सकता है. इसमें मौजूद बी12 शरीर में एनर्जी लेवल और नर्व फंक्शन को सपोर्ट करता है.

फर्मेंटेड फूड्स (Fermented foods)

इडली, डोसा, ढोकला जैसे फर्मेंटेड फूड्स सीधे बी12 का बड़ा सोर्स तो नहीं हैं लेकिन ये गट हेल्थ को सुधारते हैं. अच्छी आंतें शरीर में विटामिन बी12 के बेहतर अवशोषण में मदद करती हैं इसलिए इन्हें डाइट में शामिल करना इनडायरेक्ट रूप से फायदेमंद माना जाता है.

कब जरूरी होता है सप्लीमेंट?

अगर लक्षण ज्यादा गंभीर हों या खून की जांच में बी12 बहुत कम निकले तो सिर्फ डाइट काफी नहीं होती. ऐसे में डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लेना जरूरी हो सकता है. बिना सलाह के दवाएं लेना नुकसानदायक भी हो सकता है.

Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट में किसी भी बदलाव से पहले हमेशा अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या डायटीशियन से सलाह जरूर लें.

