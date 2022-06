Vitamin B12 deficiency: विटामिन बी12 की कमी का संकेत हैं ये लक्षण! अनदेखा करने की ना करें भूल

Vitamin B12: बी विटामिन 8 तरह का होता है, जिसमें बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 और बी12 शामिल हैं. बी विटामिन को बी कॉम्प्लेक्स विटामिन (Vitamin B Complex) भी कहा जाता है जो शरीर को फैट और प्रोटीन का उपयोग करने में भी मदद करते हैं. ये त्वचा, बाल, आंख और लिवर हेल्थ को सही रखने में काफी मदद करते हैं. इन सभी में विटामिन बी 12 की काफी महत्वपूर्ण होता है. सभी बी विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं, जिसका अर्थ है कि शरीर उन्हें स्टोर नहीं करता.

आज के समय में वृद्ध लोगों के साथ कुछ युवाओं में भी विटामिन बी12 की कमी देखी जा रही है. इसका कारण उनकी डाइट हो सकती है. अगर शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होने लगती है तो शरीर में काफी सारी समस्याएं होने लगती हैं. लंबे समय तक समस्याओं का इलाज नहीं किया जाए तो ये गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकते हैं. विटामिन बी 12 की कमी के संकेत क्या हैं और उनकी पहचान कैसे करें? इस बारे में भी जान लीजिए.

विटामिन बी 12 के बारे में यह भी जानें (Know about Vitamin B12)

विटामिन बी 12 को इसे कोबालिन (Cobalamin) भी कहा जाता है. बी विटामिन भोजन (कार्बोहाइड्रेट) को फ्यूल (ग्लूकोज) में बदलने में शरीर की मदद करते हैं, जिससे एनर्जी मिलती है. यह नर्व सेल्स को सही रखने एवं डीएनए-आरएनए प्रोडक्शन में भी मदद करता है. विटामिन बी12, विटामिन बी9 के साथ मिलकर काम करता है, जिसे फोलेट या फोलिक एसिड भी कहा जाता है.



यह लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है और शरीर में आयरन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है. विटामिन बी9 (फोलेट) और बी12, एस-एडेनोसिलमेथियोनाइन (एसएएमई) का उत्पादन करने के लिए मिलकर काम करते हैं, जो इम्यून फंक्शन और मूड को सही रखने में मदद करते हैं.

अमीनो एसिड होमोसिस्टीन के ब्लड लेवल को सही बनाए रखने में विटामिन बी 12, बी 6 और बी 9 एक साथ काम करते हैं. होमोसिस्टीन का हाई लेवल हार्ट डिसीज से जुड़ा होता है. तो आइए अब विटामिन बी 12 की कमी के संकेत भी जान लीजिए. अगर आपको नीचे बताए हुए कोई भी लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए.

1. थकान (Fatigue)

यदि किसी में विटामिन बी12 की कमी है तो उसे थकान महसूस होगी. दरअसल, शरीर की कोशिकाओं को ठीक से काम करने के लिए विटामिन बी12 की आवश्यकता होती है. अगर विटामिन बी12 की कमी होगी तो लाल रक्त कोशिकाओं का प्रोडक्शन कम होगा, जिससे शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगी और थकान होगी. विटामिन बी12 या बी9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है.



2. मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी (Muscle cramps and weakness)

विटामिन बी 12 की कमी सेंसरी नर्व फंक्शन को नेगेटिव रूप से प्रभावित करती हैं, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी महसूस हो सकती है.

3. पीली त्वचा (Yellow skin)

शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होने पर त्वचा का रंग पीला हो जाता है. आयरन की कमी वाले एनीमिया नामक स्थिति की तरह विटामिन बी 12 की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है और त्वचा का रंग पीला हो जाता है. विटामिन बी 12 की कमी से पीलिया भी हो सकता है और त्वचा के साथ आंखें भी पीली हो सकती हैं. त्वचा और आंख का पीला रंग वेस्ट प्रोडक्ट बिलीरुबिन (Bilirubin) के हाई लेवल के कारण होता है. बिलीरुबिन तब बनता है जब लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं.

4. सिरदर्द (Headaches)

सिरदर्द वयस्कों और बच्चों दोनों में विटामिन बी12 की कमी से संबंधित सबसे कॉमन लक्षणों में से एक है. इसकी कमी से सिरदर्द के साथ-साथ न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं. कुछ रिसर्च से पता चलता है कि जिन लोगों को अक्सर सिरदर्द होता है, उनमें विटामिन बी 12 की कमी देखी जाती है. 2019 में 140 लोगों पर हुई स्टडी के मुताबिक, जिन लोगों को माइग्रेन था उन लोगों में नॉर्मल लोगों की अपेक्षा विटामिन बी 12 की कमी थी.

5. पेट संबंधित समस्याएं या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल (Gastrointestinal issues)

विटामिनबी 12 की कमी से दस्त, मतली, कब्ज, सूजन, गैस और अन्य आंत संबंधित समस्याएं हो सकती हैं. ये विटामिनबी 12 वयस्कों और बच्चों दोनों को प्रभावित कर सकती हैं.

6. मुंह-जीभ में दर्द और सूजन (Pain and inflammation of the mouth and tongue )

ग्लोसिटिस एक मेडिकल शब्द है, जो जीभ की सूजन, लालिमा और दर्द के बारे में बताता है. यह विटामिन बी12 की कमी के कारण हो सकता है. विटामिन बी12 की कमी वाले लोगों में स्टामाटाइटिस के साथ ग्लोसिटिस दिखाई दे सकता है, जिस कारण मुंह में घाव और सूजन हो सकती है.

7. हाथों और पैरों में जलन (Paresthesia in hands and feet)

पेरेस्टेसिया एक मेडिकल शब्द है जिसमें शरीर के कुछ अंगों जैसे हाथों-पैरों में जलन या चुभन महसूस होती है. कई वयस्क और बच्चे जिनमें विटामिन बी12 की कमी होती है, उनमें ये लक्षण महसूस हो सकते हैं.