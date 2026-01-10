Trick to warm water in winter: सर्दियों में भी नल से निकलेगा गुनगुना पानी, टंकी में कर लें ये एक जुगाड़

कड़ाके की ठंड हर चीज ठंडी पड़ जाती है लेकिन मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब आपको हाड़ कंपाने वाली सर्दी में टंकी के ठंडे पानी में हाथ-पैर धोने या बर्तन धोने पड़ते हैं. ठंड में छत की टंकी से आने वाला पानी बर्फ जैसा ठंडा होता है. जिन लोगों के लिए घर गीजर नहीं होता है, उनके लिए इस पानी में रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में यहां हम आपको बिना बिजली और ज्यादा खर्च के कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी टंकी के पानी को गुनगुना या सामान्य तापमान पर तो रख ही सकते हैं.

और पढ़ें



1. सोलर वॉटर हीटर लगाएं

बिना बिजली के महंगे खर्च सोलर वॉटर हीटर आपके लिए बेहद मददगार हो सकता है. यह सूरज की हीट का इस्तेमाल कर पानी को गर्म करता है. हालांकि इसकी शुरुआती लागत अधिक हो सकती है लेकिन लंबे समय में यह आपके बिजली खर्च को बहुत कम कर सकता है.

2. टंकी के आसपास थर्माकोल लगाएं

थर्मोकोल एक बेहतरीन इंसुलेटर है. हालांकि यह हवा को पूरी तरह नहीं रोक सकता लेकिन ये काफी हद तक गर्म या ठंडी हवाओं को अंदर-बाहर आने-जाने से रोक सकता है. आप अपनी टंकी के चारों ओर थर्मोकोल की शीट लगाकर उसे टेप या रस्सी से बांध देते हैं और इसके ऊपर एक प्लास्टिक की शेड डाल देते हैं तो ठंडी हवाओं को पानी के संपर्क से दूर रखा जा सकता है. इसके लिए काफी मोटी शीट लेनी होगी क्योंकि तेज हवा से इसे गिरा सकती है.

Advertisement

3. टंकी को जूट की बोरियों से ढक दें

सस्ते जुगाड़ के लिए जूट की पुरानी बोरियां सबसे कारगर तरीका हैं. इसके लिए आप टंकी को 2-3 परतों में जूट की बोरियों से लपेट दें और फिर इसे रस्सी से कस दें. जूट हवा के सीधे संपर्क को रोकता है जिससे टंकी और पानी का तापमान गिरता नहीं है.

4. पाइपों को भी ढक सकते हैं

कई लोगों के घर पानी टंकी में नहीं बल्कि पाइपों में ठंडा हो जाता है क्योंकि टंकी ढकी है लेकिन पाइप खुले में हैं. इसलिए टंकी से लेकर बाथरूम तक आने वाले पाइपों पर फोम वाली शीट लपेट दें. आप पुराने कपड़े भी लपेट सकते हैं. इससे पाइप में पानी चिल्ड नहीं होगा. अगर ये काम मुश्किल लगे तो केवल खुली जगहों पर मौजूद पाइप को भी ढका जा सकता है.

5. टंकी के लिए शेड बनाएं

टंकी का पानी इसलिए भी बहुत ठंडा और चिल्ड हो जाता है क्योंकि टंकी आमतौर पर छत ऐसी खुली जगह पर रखी होती है जहां सीधी बर्फीली हवाएं सीधे उस पर लगती हैं. इसलिए टंकी के चारों ओर लकड़ी या ईंटों का एक छोटा सा केबिन बनाने से ना केवल सर्दी बल्कि गर्मी में भी फायदा होगा. सर्दी में ठंडी और गर्मी में धूप और गर्म हवाओं का टंकी के पानी से संपर्क कम होगा. इससे आप गर्मी में टंकी के उबलते हुए पानी से भी बच सकेंगे.

---- समाप्त ----