Winter Cold And Cough Home Remedy: दिलजीत दोसांझ ने बताया सर्दी-खांसी भगाने का देसी नुस्खा, सर्दियों में मिलेगा आराम

क्या इस सर्दी में आपको भी बार-बार नाक बहने, सर्दी-खांसी या गले में खराश की समस्या हो रही है? अगर हां तो मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ का देसी नुस्खा आपके काम आ सकता है. दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर सर्दी से राहत पाने का देसी तरीका बताया है. दिलजीत का कहना है कि वो सर्दियों में सर्दी-खांसी से बचने के लिए बेसन का शीरा खाते हैं जो उन्हें फिट और हेल्दी रहने में मदद करता है.

बेसन शीरा है क्या?

बेसन शीरा ट्रेडिशनल पंजाबी घरेलू नुस्खा है जिसे खासतौर पर सर्दियों में बनाया जाता है. ऐसा माना जाता है कि इसे खाने से शरीर अंदर से गर्म रहता है, सर्दी-खांसी की समस्या दूर रहती है और इम्यूनिटी मजबूत होती है. इस शीरे को बनाने के लिए बेसन को घी में भूनकर उसमें दूध और गुड़ का पाउडर मिलाया जाता है. इसे गरम-गरम तैयार कर सोने से पहले खाना हेल्दी माना जाता है. इससे गले की खराश और नाक से जुड़ी परेशानी में राहत मिलती है.

बेसन शीरा सर्दी-खांसी ठीक करने में कैसे मदद करता है?

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉ. यशवंत कुमार ने बताया कि कैसे बेसन शीरा में जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं वो इसे हेल्दी बनाते हैं. इसमें मौजूद हल्दी, काली मिर्च और अदरक सूजन और जकड़न को कम करने में मदद कर सकते हैं. वहीं बादाम और बेसन शरीर को जरूरी पोषक तत्व देते हैं और बीमारी के दौरान होने वाली थकान को कम करने में मदद करते हैं. ये डाइजेशन को भी बेहतर बनाते हैं और एनर्जी लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं. वहीं दूध और घी शरीर को आराम देते हैं और अच्छी नींद लाने में मदद करते हैं.

हालांकि, डॉ. कुमार यह भी साफ करते हैं कि इस नुस्खा का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है और न ही इसे सर्दी-खांसी की दवा माना जाना चाहिए. इसमें इस्तेमाल की गई चीजें सिर्फ लक्षणों में थोड़ी राहत और आराम देने का काम करती हैं. अगर सर्दी-खांसी ज्यादा है या लंबे समय से बनी हुई है तो इसे डॉक्टर से जरूर दिखाएं.

