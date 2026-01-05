Shilpa Shetty Fitness Secret: 50 की उम्र में भी 25 जैसी दिखती हैं शिल्पा शेट्टी, जानिए एक दिन में क्या-क्या खाती हैं

Shilpa Shetty Fitness Secret: बॉलीवुड में ऐसी बहुत सी एक्ट्रेसेज हैं, जो अपनी फिटनेस और गुड लुक्स से उम्र को भी मात देती हैं. इनमें शिल्पा शेट्टी का नाम भी शामिल है, जो 50 की उम्र में भी अपनी पतली कमर और नेचुरल ग्लो से लोगों को हैरान कर देती हैं. शिल्पा की कमाल फिगर और स्किन देखकर सबके मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर वो इस उम्र में भी इतनी जवां कैसे हैं? वो ऐसा क्या करती हैं.. क्या खाती हैं? जो उनकी बॉडी टोंड रहती हैं और स्किन दमकती है. आखिर उनका सीक्रेट क्या है? तो बता दें, ये किसी जादू का नतीजा नहीं है, बल्कि उनकी समझदारी से चुनी गई डाइट और डिसिप्लिन का असर है.

शिल्पा शेट्टी न तो क्रैश डाइट में यकीन रखती हैं और न ही किसी फैंसी फूड ट्रेंड को फॉलो करती हैं. एक पुराने इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुद बताया था कि उनकी फिटनेस का असली सीक्रेट घर का बना सिंपल और बैलेंस्ड खाना है. यही वजह है कि वह उम्र के इस पड़ाव पर भी खुद को इतना फिट और यंग महसूस करती हैं. अगर आप भी 50 की उम्र में पहुंचकर उनकी तरह फिट और यंग दिखना चाहते हैं तो उनका डेली रूटीन इंस्पिरेशन साबित हो सकता है.



सुबह की हेल्दी शुरुआत

शिल्पा शेट्टी के अनुसार, वह अपने दिन की शुरुआत गुनगुने पानी में 4 बूंद नोनी जूस मिलाकर करती हैं. इसके बाद वह करीब 10 मिनट तक नारियल तेल से ऑयल पुलिंग करती हैं. माना जाता है कि इससे मुंह की सफाई के साथ-साथ शरीर को भी फायदा मिलता है. वह आमतौर पर सुबह 7 बजे उठती हैं और 7:30 से 8 बजे के बीच नाश्ता करती हैं.

फाइबर से भरपूर नाश्ता

शिल्पा का नाश्ता हेल्दी और हल्का होता है. वो ओट्स या मूसली खाती हैं, जिसमें केला, कद्दूकस किया सेब या ब्लूबेरी जैसे फल मिलाए जाते हैं. खास बात ये है कि एक्ट्रेस इसमें चीनी नहीं डालती बल्की शहद या गुड़ का इस्तेमाल करती हैं. कभी-कभी वो बादाम दूध, केला, ओट्स, शहद और मौसमी फलों से बनी स्मूदी भी पीती हैं.

किताब में बताया खास हेल्थ ड्रिंक

अपनी किताब The Great Indian Diet में, जिसे उन्होंने न्यूट्रिशनिस्ट ल्यूक कुटिन्हो के साथ लिखा है, शिल्पा ने बताया कि वह कई बार दिन की शुरुआत एक खास ड्रिंक से करती हैं। इसमें एलोवेरा जूस, तुलसी के पत्ते, गुड़ और अदरक शामिल होता है, जो पाचन और इम्युनिटी के लिए फायदेमंद माना जाता है।

मिड-मॉर्निंग में प्रोटीन

मिड-मॉर्निंग में शिल्पा दो अंडे, कच्चा एवोकाडो, मक्खन लगा होल वीट टोस्ट और एक कप चाय लेती हैं. इससे उन्हें एनर्जी मिलती है और भूख भी कंट्रोल में रहती है.

लंच हैवी लेती हैं शिल्पा

शिल्पा के दिन का सबसे हैवी मील लंच होता है. इसमें आमतौर पर एक्ट्रेस ब्राउन राइस के साथ चिकन या मछली होती है. इसके साथ वो सिंपल सलाद लेती हैं. कभी-कभी वो योगी बाउल भी खाती हैं, जिसमें अनाज, हरी सब्जियां और वेजिटेबल्स शामिल होती हैं.

शाम का स्नैक्स होता है लाइट

शाम के समय शिल्पा सैंडविच या अंडे खाना पसंद करती हैं. अपनी किताब में उन्होंने बताया कि कई बार वह 8–10 भुने हुए मखाने, लो-फैट हमस या एवोकाडो डिप के साथ खाती हैं. ये लाइट भी होता है और हेल्दी भी.

इतने बजे कर लेती हैं डिनर

शिल्पा रात का खाना 7:30 से 8 बजे के बीच कर लेती हैं. डिनर में वह सूप, ग्रिल्ड फूड या मशरूम हॉटपॉट राइस लेती हैं. कई बार इसके साथ टमाटर, अंकुरित दाने, सेब, चुकंदर और लेट्यूस से बना सलाद भी शामिल होता है.

