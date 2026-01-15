scorecardresearch
 
Russian Girls Beauty Secrets: रशियन लड़कियों की तरह दिखना है खूबसूरत? घर पर आजमाएं ये 5 देसी तरीके, तुरंत खिल उठेगा चेहरा!

रशियन महिलाएं अपनी बेदाग त्वचा और प्राकृतिक चमक के लिए जानी जाती हैं. वे अक्सर आइस फेशियल, कॉफी स्क्रब और नेचुरल फेस पैक्स जैसे घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करती हैं. जानें वो कौन से ब्यूटी सीक्रेट्स हैं जिन्हें अपनाकर आप भी रशियन गर्ल्स जैसा ग्लो पा सकती हैं.

स्किन पर मंहगे प्रोडक्ट से ज्यादा नेचुरल चीजें असर करती हैं. (PHOTO:ITG)
Russian Girls Beauty Secrets: दुनियाभर में जब भी सुंदरता की बात होती है तो सबसे पहले रशियन ब्यूटी का नाम लोगों की जुबान पर आता है. रूस एक ठंडा इलाका है, लेकिन उसके बावजूद वहां की लड़कियों और महिलाओं की स्किन बच्चों जैसी सॉफ्ट और ग्लोइंग होती है. रशियन महिलाओं की स्किन हमेशा से अपनी नैचुरल चमक, स्मूद टेक्सचर और ग्लास जैसी फिनिश के लिए जानी जाती है. उनकी खूबसूरती सिर्फ मेकअप का कमाल नहीं. बल्कि सदियों पुराने घरेलू नुस्खों और हेल्दी लाइफस्टाइल का नतीजा है.  रशियन गर्ल्स अपनी स्किन पर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं कराती हैं, इसकी बजाय वो स्किन पर घरेलू चीजें ही इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि हमारे किचन में मौजूद कई चीजों में औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो हमारी स्किन को अंदर से खूबसूरत बनाने में काफी मददगार होती हैं. अगर आप भी रशियन गर्ल्स की तरह सुंदर दिखना चाहती हैं तो इन कुछ आसान और असरदार ब्यूटी सीक्रेट्स को आप अपने घर पर आजमा सकती हैं.

इन देसी तरीकों से रखें स्किन का ख्याल

 बर्फ से चेहरे की मसाज

रूस के ठंडे मौसम का फायदा वहां की महिलाएं अपनी स्किन के लिए उठाती हैं.वो रोज सुबह बर्फ से चेहरे की हल्की मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, पोर्स टाइट होते हैं और स्किन में नेचुरल ग्लो आता है. इससे चेहरे पर तुरंत फ्रेशनेस दिखती है. बताया जाता है कि रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट भी अपनी स्किन को सही रखने के लिए और सूजन को कम करने के लिए रोजाना सुबह चेहरे और गर्दन पर बर्फ के टुकड़े से रब किया करती थीं.

दूध और शहद का फेस मास्क

दूध हमारी सेहत के साथ-साथ स्किन के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि स्किन को पोषण देता है. शहद नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है. इन दोनों को मिलाकर चेहरे पर लगाने से स्किन सॉफ्ट, हाइड्रेटेड और चमकदार बनती है. हफ्ते में 2 बार यह मास्क अपने फेस पर लगाने से ग्लास स्किन जैसा असर दिखने लगता है, दूध और शहद दोनों ही चीजें बड़ी आसानी से हमारी रसोई में भी मिल जाती हैं.

खीरे का जूस का टोनर जैसा इस्तेमाल

स्किन पर टोनर लगाना भी स्किनकेयर का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप महंगे ब्रांड का ही टोनर अपने चेहरे पर लगाएं. आप चाहे तो खीरे के रस को टोनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. खीरा हमारी स्किन को ठंडक देता है और पिग्मेंटेशन कम करने में मदद करता है. रशियन ब्यूटी रूटीन में खीरे का जूस टोनर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्किन फ्रेश और क्लियर नजर आती है. 

ओटमील से एक्सफोलिएशन

चेहरे पर जमी गंदगी और डेडस्किन को हटाने के लिए केमिकल स्क्रब की जगह आप ओटमील का इस्तेमाल कर सकते है. रशियन गर्ल्स भी  ओटमील से ही अपने चेहरे पर स्क्रब करती हैं, जिससे न उनकी स्किन कोई नुकसान होता है, स्किन भी साफ हो जाती है. ओटमील इस्तेमाल करने की वजह यह है कि ओटमील स्किन से डेड सेल्स हटाकर उसे नेचुरली क्लीन और ब्राइट बनाता है. इससे स्किन पर नैचुरल शाइन आती है.

हर्बल चाय और भरपूर पानी

डिहाइड्रेशन का सीधा असर भी हमारी स्किन पर पड़ता है, इसलिए हमेशा ज्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है. अगर हमारी बॉडी हाइड्रेट होती है तो वो नेचुरली ग्लो भी करती है. खूबसूरत स्किन का राज सिर्फ बाहर की देखभाल नहीं, बल्कि अंदर से हेल्दी रहना भी है. रशियन महिलाएं पर्याप्त मात्रा में पानी पीती हैं और हर्बल चाय, ग्रीन टी  के जरिए भी शरीर डिटॉक्स करती हैं. 

नेचुरल ऑयल मसाज

रशियन गर्ल्स नेचुरल ऑयल का इस्तेमाल अपने बालों के साथ-साथ बॉडी मसाज के लिए भी करती हैं. चेहरे पर जोजोबा, सी बकथॉर्न और ऑलिव ऑयल से हल्की मसाज देती हैं. इससे स्किन को डीप नरीशमेंट मिलती है और स्किन सॉफ्ट रहती है और उसमें चमक भी आती है. 


 

