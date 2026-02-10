खाना बना-बनाकर करोड़पति बन गए ये शेफ, जानें कौन कितनी संपत्ति का मालिक

एक समय था, जब भारत में कुकिंग को कभी सिर्फ घरेलू काम समझा जाता था लेकिन आज के समय में कुकिंग काफी अच्छा बिजनेस बन चुका है. टीवी स्क्रीन से लेकर बड़े-बड़े आलीशान रेस्टोरेंट्स तक, भारतीय शेफ ने अपनी मेहनत और स्वाद के जादू से न केवल नाम कमाया है बल्कि खूब कमाई भी कर रहे हैं. 'खाना खजाना' के दौर से शुरू हुआ कुकिंग शो आजकल डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और स्टार्स की पहुंच में गया है. देश में ऐसे कई शेफ भी हैं जिन्होंने नाम के साथ-साथ करोड़ों की संपत्ति भी कमाई है. तो आइए आज हम आपको भारत के कुछ फेमस और सबसे अमीर शेफ और उनकी संपत्ति के बारे में बताते हैं.

और पढ़ें

संजीव कपूर (Sanjeev Kapoor)

(Photo: Instagram/Sanjeev Kapoor)

बिजनेस टुडे के मुताबिक, भारतीय कुकिंग के पहले शो 'खाना खजाना' के शेफ संजीव कपूर 150 से अधिक कुकिंग और रेसिपीज की बुक लिख चुके हैं. इसके अलावा उनके कई ग्लोबर रेस्तरां होटल्स, रेस्टोरेंट का बिजनेस भी है. उनकी कुल संपत्ति 1165 करोड़ रुपये बताई जाती है.

विकास खन्ना (Vikas Khanna)

(Photo: Instagram/Vikas Khanna)

अमृतसर से मैनहट्टन की रसोई तक का सफर तय करने वाले शेफ विकास खन्ना राइटर फिल्म मेकर भी हैं. वह कई टीवी शोज में भी आ चुके हैं और उनके विदेशों में कई रेस्टोरेंट भी हैं. उनकी संपत्ति 127 करोड़ रुपये बताई जाती है.

कुणाल कपूर (Kunal Kapur)

(Photo: Instagram/Kunal Kapur)

मास्टरशेफ इंडिया से लेकर लक्जरी रेस्टोरेंट तक, कुणाल कपूर ने अपनी हौबी को पेशे में बदला और आज वह करोड़ों के मालिक हैं. उनकी संपत्ति 43 करोड़ के आसपास है और वह इंडिया के साथ-साथ विदेशों में भी जाने जाते हैं.

Advertisement

रणवीर बरार (Ranveer Brar)

(Photo: Instagram/Ranveer Brar)

रणवीर बराड़ की क्रिएटिविटी और कुकिंग के मेल ने उन्हें टीवी का पसंदीदा शेफ बना दिया है. वह हमेशा सोशल मीडिया पर अपने कुकिंग वीडियोज डालते हैं. साथ ही वो डिश का इतिहास जिस तरीके से बताते हैं वो लोगों को काफी पसंद आता है. प्रति माह लगभग 45 लाख रुपये कमाने वाले रणवीर की कुल संपत्ति 41 करोड़ रुपये बताई जाती है.

हरपाल सिंह सोखी (Harpal Singh Sokhi)

(Photo: Instagram/Harpal Singh Sokhi)

शेफ हरपाल सिंह सोखी को अक्सर 'डांसिंग शेफ ऑफ इंडिया' कहा जाता है. उन्होंने खाने को सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि मनोरंजन के साथ जोड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है. टीवी शो 'लाफ्टर शेफ' से मशहूर हुए हरपाल सिंह की नेटवर्थ लगभग 35 करोड़ रुपये है.

---- समाप्त ----