scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस की सुबह लें UP से लेकर केरल तक का स्वाद, 10 राज्य के मशहूर ब्रेकफास्ट बनाएंगे छुट्टी को यादगार

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर भारत के 10 राज्यों के ट्रेडिशनल नाश्तों का मजा लेकर आप अपनी छुट्टी को और भी मजेदार बना सकते हैं. पंजाब का आलू पराठा, केरल का अप्पम स्टू और अन्य स्वादिष्ट डिशेज 26 जनवरी की सुबह को खास बना देंगे.

Advertisement
X
भारत में हर राज्य का नाश्ता अपने आप में खास होता है. (Photo: ITG)
भारत में हर राज्य का नाश्ता अपने आप में खास होता है. (Photo: ITG)

Republic Day 2026:  26 जनवरी 2026 को हर की तरह इस साल भी पूरा देश गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह से मनाएगा. गणतंत्र दिवस का नाम आते ही लोगों के दिलों में देशभक्ति के गीत चलने लगते हैं. इस दिन कुछ खास करने का मन होता है. घर में तिरंगा फहरता है, टीवी पर देशभक्ति के गाने चलते हैं और माहौल अपने-आप उत्साह से भर जाता है. ऐसे में अगर दिन की शुरुआत कुछ अलग और देसी स्वाद के साथ हो जाए, तो मजा देश के इस त्योहार का मजा दोगुना हो जाता है.

भारत में हर राज्य का नाश्ता अपने आप में खास होता है. कहीं नाश्ता मसालेदार होता है, कहीं हल्का-फुल्का, तो कहीं मीठा स्वाद ही सुबह की पहचान होता है. यही अलग-अलग स्वाद भारत की खूबसूरती को दिखाते हैं. ऐसे में हम इस गणतंत्र दिवस आपको भारत के 10 राज्यों के ऐसे ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बनाकर नाश्ते में खा सकते हैं और इस खास दिन को और यादगार बना सकते हैं.

1. पंजाब का आलू पराठा: पंजाब का नाम आते ही सबसे पहले आलू पराठा याद आता है. मसालेदार आलू से भरा गरम-गरम पराठा, ऊपर से मक्खन और साथ में अचार का स्वाद ही अलग होता है. अगर आप सुबह की शुरुआत इससे करते हैं तो ये आपका पूरा दिन मजेदार बीत सकता है.

2. उत्तर प्रदेश की बेडमी पूरी और आलू की सब्जी: बेडमी पूरी उड़द दाल से बनी कुरकुरी पूरी होती है, जिसे तीखी आलू की सब्जी के साथ खाया जाता है. ये नाश्ता यूपी में बहुत पसंद किया जाता है और आपका पेट इसे खाने से तुरंत भर सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

How to get glowing skin in 20 minutes
बिना पैसे खर्च किए चांदी की तरह चमकेगा चेहरा, 90% लोग नहीं जानते ये सीक्रेट
How to make paneer Paratha
अब नहीं फटेगा पनीर का पराठा, रणवीर बरार की इस ट्रिक से फूलेगा गुब्बारे जैसा
how to make pure desi ghee at home
अब मलाई नहीं होगी बेकार! 10 मिनट में बनेगा असली दानेदार देसी घी
Ranveer brar palak soup
चेहरे पर आएगा गुलाबी निखार और बाल होंगे घने.. सर्दियों में पिएं पालक सूप
sleep with my hair down or tied up
बाल बांधकर सोएं या खोलकर? ज्यादातर महिलाएं नहीं जानतीं सही जवाब
Advertisement

3. राजस्थान की प्याज की कचौरी: राजस्थान की प्याज कचौरी बाहर से कुरकुरी और अंदर से मसालेदार होती है. इसे हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ खाया जाता है. आपके इसे चाय के साथ खा सकते हैं, जो इसका स्वाद और भी बढ़ा देती है.

4. पश्चिम बंगाल की लूची और छोलार दाल: बंगाल की लूची बेहद लाइट और फूली हुई होती है. इसे मीठी-सी मसालेदार छोलार दाल के साथ खाया जाता है. ये नाश्ता खास मौकों पर बनाया जाता है और गणतंत्र दिवस का पर्व इसे बनाने के लिए परफेक्ट है.

5. बिहार का सत्तू पराठा: बिहार का सत्तू पराठा सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. सत्तू यानी भुने चने का आटा प्रोटीन से भरपूर होता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है. इसे घी और बैंगन के भरते के साथ खाया जाता है.

6. मध्य प्रदेश का पोहा-जलेबी: मध्य प्रदेश में पोहा और जलेबी की जोड़ी पूरे देश का पसंदीदा नाश्ता बन गई है. हल्का-फुल्का पोहा और मीठी जलेबी का ये मीठा-नमकीन कॉम्बिनेशन सुबह के लिए परफेक्ट होता है.

7. महाराष्ट्र का कांदा पोहा: महाराष्ट्र का कांदा पोहा लोग अक्सर बड़े चाव से बनाकर खाना पसंद करते हैं. इसमें प्याज, मूंगफली और हल्के मसाले डाले जाते हैं. ये जल्दी बनता है और हल्का भी होता है.

8. गुजरात का ढोकला: गुजरात में मिलने वाला सॉफ्ट और स्पंजी ढोकला बहुत ही हल्का नाश्ता है. इसे स्टीम में पकाया जाता है, जो इसे हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन भी बनाता है. सुबह के नाश्ते में अगर आप ढोकला खाते हैं तो वो पेट के लिए भी भारी नहीं होता.

Advertisement

9. कर्नाटक का नीर डोसा: नीर डोसा बहुत ही पतला और सॉफ्ट होता है. इसे नारियल की चटनी या सब्जी के साथ खाया जाता है. ये सिंपल लेकिन बेहद स्वादिष्ट नाश्ता है.

10. केरल का अप्पम और स्टू: केरल का अप्पम सॉफ्ट होता है. ये स्वाद में हल्का मीठा होता है. इसे नारियल के दूध से बनी सब्जी जिसे स्टू कहते हैं उसके साथ खाया जाता है. ठंडी-ठंडी गणतंत्र दिवस की सुबह के लिए ये बहुत बढ़िया नाश्ता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement