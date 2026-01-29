नींबू सान, जखिया आलू से बिच्छू बूटी तक..., राष्ट्रपति भवन में शाही दावत, विदेशी मेहमानों को परोसा गया खास पहाड़ी खाना, मेन्यू देख ललचा जाएगा मन

Droupadi Murmu’s state dinner menu for EU leaders: भारत के हर प्रदेश का खाना अक्सर ही लोगों को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि हर ट्रेडिशनल डिश की अपनी एक खासियत होती है, जो उसे सबसे अलग बनाती है. पंजाबी और गुजराती खाने के अलावा पहाड़ी खाना भी लोगों को बहुत पसंद आता है और अब तो पहाड़ी खाने का स्वाद राष्ट्रपति भवन तक जा पहुंचा है. हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन के लिए एक स्पेशल डिनर रखा था, जिसमें देश की तमाम बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी. इस स्पेशल डिनर के मेन्यू में इंडियन टेस्ट के साथ ग्लोबल डिशेज का कॉम्बिनेशन देखने को मिला. आइए जानते हैं, उस शाही डिनर पर क्या-क्या परोसा गया.

विदेशी मेहमानों के लिए स्पेशल स्टेट डिनर मेन्यू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस शाही दावत के मेन्यू में खासतौर पर इस बार फोकस हिमालयी इलाकों जैसे कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर की ट्रेडिशनल खाने पर था. इस खास डिनर के मेन्यू को हिमाचल प्रदेश के कसौली में स्थित शेफ प्रतीक साधु और शेफ कमलेश नेगी ने क्यूरेट किया था. सभी ट्रेडिशनल डिशेज को मॉर्डन फाइन-डाइनिंग अंदाज में पेश किया गया, लेकिन खाने को ऑथेंटिक तरीके से ही बनाया गया.

उत्तराखंड के स्पेशल जखिया आलू

इस स्पेशल डिनर की शुरुआत में सभी मेहमानों को उत्तराखंड के ट्रेडिशनल डिश जखिया आलू और हरे टमाटर की चटनी से हुई, आलू को कुरकुरी मठरी टार्ट पर परोसे गए, इसके साथ ही झंगोरा की खीर थी. खीर को व्हाइट चॉकलेट में ढालकर मेघालय के 'मेह' बेरी सॉल्ट से फिनिश किया गया.

दिल्ली की सर्दी में सुंदेरकला थिचोनी ने सभी को गरमाहट का अहसास कराया. सुंदेरकला थिचोनी उत्तराखंड के मुनस्यारी की एक बकव्हीट नूडल डिश है, जिसमें तिब्बती टेस्ट भी डाला गया. इसे भुने टमाटर, फर्मेंटेड सब्जियों और आलू-शलजम के हल्के शोरबे से तैयार किया गया था.

इसके अलावा बेक्ड याक चीज कस्टर्ड को भांग मठरी के साथ मेहमानों को परोसा गया, जिसने डिश में खास टेक्सचर जोड़ा. बिच्छू बूटी (स्टिंगिंग नेटल) के पत्तों को हिमालयन सरसों में लपेटकर, सूखी लौकी के साथ सभी को दिया गया. इसके अलावा सर्दियों की स्पेशल गाजर वाली कढ़ी ने अलग ही सुकून दिया.

डिनर में था स्पेशल कुमाऊंनी सलाद

रॉयल डिनर में कुमाऊंनी सलाद ने चार चांद लगा दिए, जिसे नींबू सान कहा जाता है, पहाड़ी नींबू, दही, भांग और मिर्ची नमक-लहसुन के साथ बनने वाली यह खट्टी-मिट्टी डिश काफी लाजवाब होती है. इस डिश को कुमाऊंनी लोग सर्दियों में धूप में बैठकर खासतौर पर खाना पसंद करते हैं, इसे खुद शेफ प्रतीक साधु ने उत्तराखंड के सरमोली गांव में चखा था.

मेन कोर्स में कश्मीरी गुच्छी से स्वर्णु चावल तक

अगर मेन कोर्स की बात करें तो डिनर में खासतौर पर कश्मीरी गुच्छी को खसखस और बर्न्ट टोमेटो सॉस और हिमाचली स्वर्णु चावल के साथ परोसा गया. इसके अलावा राई पत्ता, कश्मीरी अखरोट, भुना टमाटर और अखुनी इन तीन तरह की चटनियों ने खाने का स्वाद दोगुना किया.

मीठे में परोसा गया रागी-सेब का केक

ईयू नेताओं के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्टेट डिनर मेन्यू का डिजर्ट भी बहुत शानदार था. शाही दावत डेजर्ट में मेहमानों को हिमालयन रागी और कश्मीरी सेब के केक को तिमुर और सी बकथॉर्न क्रीम के साथ गार्निशिंग करके दिया गया. फिर खजूर और रॉ काकाओ के साथ असम के दीमा हसाओ की कॉफी बीन्स से तैयार कॉफी कस्टर्ड आया. आखिर में हिमालयन शहद में डूबी पर्सिमन और जांभिरी नींबू के साथ साथ सभी ने मुंह मीठा करके डिनर खत्म किया.

