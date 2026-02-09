कूड़ा नहीं, खजाना हैं मूंगफली के छिलके! स्किन और बालों के लिए साबित होंगे वरदान, जानें कैसे करें इस्तेमाल

सर्दियों में मूंगफली खाना सभी पसंद करते हैं. बच्चों से लेकर बड़े तक बड़े ही चाव से मूंगफली खाते हैं, लेकिन इसके छिलके अक्सर फेंक दिए जाते हैं. ये बात सभी जानते हैं कि मूंगफली खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं जिन छिलकों को आप कूड़ा समझकर फेंक देते हैं वो भी आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकते हैं? अगर नहीं तो बता दें, मूंगफली के छिलके आपकी स्किन और बालों के लिए चमत्कार कर सकते हैं.

मूंगफली के छिलकों में ऐसे नेचुरल तत्व होते हैं, जो स्किन को सॉफ्ट और चमकदार बनाने में मदद करते हैं. इसके साथ ही ये आपके बालों को मजबूत और हेल्दी बनाए रखने में भी फायदेमंद हैं. अगर आप नेचुरल ब्यूटी ट्रिक्स में फॉलो करना पसंद करते हैं, तो मूंगफली के छिलके आपके लिए सस्ता और आसान उपाय साबित हो सकते हैं. ये छिलके फेस पैक, स्क्रब या हेयर मसाज में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और बिना किसी केमिकल के आपके डेली ब्यूटी रूटीन को आसान बना सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे.

ब्यूटी के लिए कैसे करें मूंगफली के छिलकों का इस्तेमाल?

अगर मूंगफली के छिलकों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी स्किन और बालों की हेल्थ बेहतर कर सकते हैं. कुछ लोग सूखे छिलकों को पीसकर पाउडर बना लेते हैं और इसे शहद, नारियल तेल या एलोवेरा जैसी नेचुरल चीजों के साथ मिलाकर स्क्रब या मास्क तैयार करते हैं. इससे डेड स्किन हटती है और फटी एड़ियों जैसी खुरदरी जगहें मुलायम बनती हैं.



ध्यान रखें: हर किसी की स्किन अलग होती है. इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट करें और अगर जलन महसूस हो तो तुरंत बंद कर दें.

1. नेचुरल एक्सफोलिएशन के लिए

मूंगफली के छिलके हल्के खुरदरे होते हैं, जिससे ये स्क्रब बनाने के लिए परफेक्ट होते हैं.

पैर और एड़ियों के लिए: सूखे छिलकों को पाउडर बनाकर इसमें थोड़ा शहद या नारियल तेल मिलाएं. अपनी एड़ियों और खुरदरी स्किन पर हल्के हाथ से मसाज करें. इससे स्किन सॉफ्ट और स्मूद बनती है.

हाथ और शरीर के लिए: पाउडर को हाथों या कोहनियों पर लगाकर डेड स्किन को हटाएं. नियमित रूप से इस्तेमाल करने से स्किन का टेक्श्चर बेहतर होता है.

2. स्किन हेल्थ बूस्त करने में मददगार

मूंगफली के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो स्किन को प्रदूषण और फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं. इन्हें मास्क या स्क्रब में मिलाकर लगाने से स्किन का टेक्श्चर सुधरता है और समय के साथ नेचुरल ग्लो भी बढ़ता है.

टिप: इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ या कान के पीछे छोटा पैच टेस्ट जरूर करें.

3. बालों के लिए फायदेमंद

मूंगफली के छिलके का इस्तेमाल करके आप शैंपू को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन ये बालों और स्कैल्प की हेल्थ को बूस्ट करने के लिए ये मददगार साबित हो सकते हैं.

स्कैल्प एक्सफोलिएशन: पाउडर में थोड़ा एलोवेरा जेल या दही मिलाकर हल्के हाथ से स्कैल्प पर मसाज करें. इससे डेड स्किन हटती है, डैंड्रफ कम होता है और स्कैल्प हेल्दी रहता है.

बालों में चमक: अगर आप स्कैल्प साफ और हेल्दी होगा तो बाल मजबूत और चमकदार दिखते हैं.

