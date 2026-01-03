scorecardresearch
 
Nupur Sanon Engagement: बेशकीमती हीरा पहनाकर सिंगर ने नुपुर को किया प्रपोज, जानें विंटेज डायमंड रिंग की खासियत

बॉलीवुड सिंगर स्टेबिन बेन ने अपनी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस नुपुर सेनन से सगाई कर ली है. कपल की इंगेजमेंट की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. सगाई की खबरों के बीच उनकी विंटेज मार्कीज कट सगाई की अंगूठी सारी लाइमलाइट चुरा ली है, जानते हैं कि इस विंटेज डायमंड रिंग की खासियत क्या है.

विंटेज मार्क्विज कट डायमंड रिंग शाही लुक दे रही है. (PHOTO:ITG)
विंटेज मार्क्विज कट डायमंड रिंग शाही लुक दे रही है. (PHOTO:ITG)

Nupur Sanon-Stebin Ben Engagement Ring: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के घर से साल 2026 की खुशियों भरी शुरुआत हुई है, जल्द ही उनके घर शहनाई बजने वाली है. एक्ट्रेस की छोटी बहन नुपुर सेनन ने अपने बॉयफ्रेंड और मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन से सगाई कर ली है और खुद इंस्टाग्राम पर अपने ड्रीमी प्रपोजल की फोटोज फैंस के साथ शेयर की हैं. 

नुपुर और स्टेबिन लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब कपल जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाला है. नुपुर को स्टेबिन ने न्यू ईयर पर खास अंदाज में शादी के लिए प्रपोज किया, इंगेजमेंट की फोटोज सामने आते ही इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई है. नुपुर की सगाई से ज्यादा उनकी इंगेजमेंट रिंग लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. 

नुपुर की विंटेज डायमंड रिंग 

नुपुर सेनन ने इंस्टाग्राम पर अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपनी डायमंड रिंग फ्लॉन्ट कर रही हैं. इंडस्ट्री में अक्सर भारी-भरकम सॉलिटेयर और करोड़ों की जूलरी सुर्खियां बटोरती है, लेकिन नुपुर की सगाई की अंगूठी अपनी सादगी, डिजाइन की वजह से लोगों का ध्यान खींच रही है.  इसकी खास बात यह है कि यह रिंग न तो जरूरत से ज्यादा भड़कीली है और न ही दिखावे से भरी है.

क्या है नुपुर की रिंग की खासियत?

नुपुर की एंगेजमेंट रिंग का डिजाइन बेहद एलिगेंट और टाइमलेस है. इसके सेंटर में लगा है एक खूबसूरत मार्कीज कट डायमंड, जिसका साइज करीब 0.80 कैरेट माना जा रहा है. जो लंबा और पतला होने की वजह से उंगली पर बेहद ग्रेसफुल दिखाई देता है, यही कट डायमंड को साइज में बड़ा और रॉयल लुक देता है.

मार्कीज शेप को नवेट कट भी कहा जाता है. इसकी पहचान इसका लंबा, आंख के आकार जैसा एलिगेंट डिजाइन है, जो पहली नजर में ही खास लगता है. मार्कीज कट की सबसे बड़ी खूबी यह मानी जाती है कि यह डायमंड को उसके असली कैरेट वेट से बड़ा और ज्यादा आकर्षक दिखाता है. 

 मार्कीज कट का शाही इतिहास

इसकी लंबी और पतली बनावट उंगली को भी स्लिम और ग्रेसफुल लुक देती है. यही वजह है कि यह कट विंटेज जूलरी में बेहद पसंद किया जाता रहा है और आज भी क्लासिक और एलिगेंट स्टाइल का प्रतीक माना जाता है. मार्कीज कट का अपना एक शाही इतिहास भी है, यूरोपियन रॉयल्टी के दौर में ये कट काफी पसंद किया जाता था. शायद यही वजह है कि इस डायमंड में एक ओल्ड-वर्ल्ड चार्म अपने आप आ जाता है. आज के दौर में जब राउंड और प्रिंसेस कट हर जगह दिखते हैं, तब इस शेप को चुनना अपने आप में एक स्टेटमेंट है.

A post shared by Nupur Sanon (@nupursanon)

कितनी है इस रिंग की कीमत?

सबसे ज्यादा चर्चा इस अंगूठी की कीमत को लेकर हो रही है, क्योंकि यह रिंग दिखने में जितनी खूबसूरत है, उसके साथ ही ये किफायती भी है. इस  0.80 कैरेट, बोहो स्टाइल विंटेज मार्कीज कट डायमंड रिंग की कीमत करीब आठ लाख बत्तीस हजार तीन सौ सैंतीस रुपये बताई जा रही है.


 

