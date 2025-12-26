New Year पार्टी में दिखना है सबसे सुंदर? घर बैठे इन देसी तरीको से पाएं पार्लर जैसा निखार

New Year 2026 Beauty Tips: साल 2025 खत्म होने में महज 7 दिन बचे हैं और फिर नया साल शुरू होने वाला है. नए साल का जश्न लोग बड़ी धूम-धाम से मनाते हैं और कई ऑफिस भी न्यू ईयर पार्टी रखते हैं. ऐसे में अगर आप भी नए साल के जश्न में सबसे सुंदर दिखना चाहती हैं और आपके पास पार्लर जाने का भी समय नहीं है तो आप घर पर ही कुछ देसी नुस्खों को अपनाकर ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं.

चाहे पार्टी कोई भी हो लेकिन महिलाओं को सबसे अच्छा दिखना होता है, जिसके लिए वो कई बार महंगे पार्लर ट्रीटमेंट भी लेती हैं. लेकिन उनसे भी नेचुरल ग्लो नहीं मिल पाता है, इसलिए आप घर बैठे ही कुछ आसान देसी तरीकों से चेहरे पर नेचुरल चमक ला सकती हैं.

नए साल को महज 7 दिन बचे हैं और आप इस एक हफ्ते में अपनी स्किन को दमकती हुई बना सकती हैं,बस इसके लिए आपको इन नुस्खों की मदद से अपनी स्किन की देखभाल करनी होगी.

क्लींजिंग के लिए कच्चा दूध

चेहरे की गहराई से सफाई के लिए कच्चा दूध सबसे बेहतरीन क्लींजर माना जाता है. रोज रात को सोने से पहले रुई की मदद से चेहरे पर कच्चा दूध लगाएं. यह स्किन की धूल-मिट्टी निकालकर उसे सॉफ्ट बनाने का काम करता है.

बेसन और दही का जादुई पैक

हफ्ते में तीन बार यह पैक अपने चेहरे पर लगाएं. इसे बनाने के लिए एक कटोरी में बेसन, एक चुटकी हल्दी और दही का पेस्ट बनाएं. बेसन हमारी डेड सेल्स को हटाता है और दही स्किन को मॉइश्चराइज करती है, इस पैक को आप 15 मिनट तक फेस पर लगाकर रखें. फिर सादे पानी से चेहरा धो लें.

पपीता फेशियल

अगर चेहरे पर डलनेस ज्यादा है तो पके हुए पपीते को मैश करके चेहरे पर मसाज करें. पपीते के एंजाइम्स टैनिंग दूर करने और नेचुरल ग्लो लाने में रामबाण माने जाते हैं. पपीता फेशियल के बाद आपके चेहरे की सारी डलनेस खत्म हो जाएगी और आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी.

एलोवेरा और शहद का कमाल

खासतौर पर सर्दियों के दिनों में स्किन ज्यादा ड्राई हो जाती है, इसलिए ताजगी के लिए रोज सुबह एलोवेरा जेल में थोड़ा सा शहद मिलाकर अपने फेस पर लगाएं. यह स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और एक नेचुरल चमक भी देता है.

इन खास टिप्स का रखें ध्यान

सिर्फ चेहरे की बाहरी सफाई जरूरी नहीं है, बल्कि स्किन को अंदर से डिटॉक्स करना भी जरूरी होता है.इसलिए त्वचा की अंदरुनी सफाई के लिए रोजाना कुछ खास आदतों को आपको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना चाहिए. इन सभी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके फेस पर नेचुरल ग्लो आता है.

खूब पानी पिएं: दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं ताकि शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें.

7 घंटे की नींद: 'ब्यूटी स्लीप' बहुत जरूरी है. पर्याप्त नींद लेने से आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स कम होते हैं.

ताजे फल और सब्जियां खाएं: इस एक हफ्ते में जंक फूड को 'ना' कहें और मौसमी फलों जैसे संतरा, अनार और चुकंदर का जूस पिएं.

