Kidney Damage Signs: हाथ-पैर में दिखें ये संकेत तो तुरंत कराएं किडनी का टेस्ट, शरीर में जमा हो रहा है जहर

Kidney Damage Signs: किडनी हमारे शरीर के लिए फिल्टर का काम करती है. इसमें जब दिक्कत आती है तो शरीर में गंदगी और पानी जमा होने लगता है जिसका असर सबसे पहले हमारे हाथों और पैरों पर दिखाई देता है. अगर आपको इनमें एक भी संकेत नजर आए तो भूलकर भी उसे इग्नोर ना करें.

किडनी डैमेज का संकेत (Photo: AI generated)
Kidney Damage Signs:  किडनी हमारे शरीर के अहम अंग में एक है. ये खून को छानने और उसमें मौजूद अपशिष्ट पदार्थों को यूरिन के जरिए बाहर निकालने का काम करती है. यह हमारे शरीर में पानी, नमक और मिनरल्स (जैसे पोटेशियम और कैल्शियम) का संतुलन भी बनाए रखती है. इसके अलावा किडनी ऐसे हार्मोन भी बनाती है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं और शरीर में खून बनाने में मदद करते हैं.

किडनी खराब होने पर हाथ-पैर में दिखने वाले लक्षण

आसान शब्दों में कहें तो किडनी शरीर का सफाई कर्मचारी है जिसके बिना शरीर के अंगों में जहर फैल सकता है. जब किडनी की कार्यक्षमता कम हो जाती है तो शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ और सोडियम बाहर नहीं निकल पाता. इसकी वजह से हाथ-पैर में कई संकेत दिखाई देते हैं. इस खबर में हम आपको उन्हीं संकेतों की जानकारी दे रहे हैं.

हाथ-पैर और टखनों में सूजन (Edema)

किडनी खराब होने का सबसे बड़ा संकेत पैरों और टखनों (Ankles) में सूजन है. अगर आप पैर की सूजन वाली जगह को उंगली से दबाते हैं और वहां गड्ढा बन जाता है तो यह संकेत है कि शरीर में पानी जमा हो रहा है. जब किडनी शरीर से एक्स्ट्रा पानी को फिल्टर नहीं कर पाती है तब वो शरीर में जमा होने लगता है.

मांसपेशियों में खिंचाव और ऐंठन 

किडनी के खराब होने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स (जैसे कैल्शियम और फास्फोरस) का संतुलन बिगड़ जाता है. इसकी वजह से पैरों की मांसपेशियों में अचानक तेज ऐंठन और दर्द महसूस हो सकता है.

त्वचा में खुजली और सूखापन

जब किडनी खून से टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाती तो ये गंदगी त्वचा के नीचे जमा होने लगती है. इससे पैरों और हाथों में तेज खुजली, चकत्ते और रूखापन महसूस हो सकता है.

हाथों का सुन्न होना या झनझनाहट

किडनी डैमेज होने पर नसों (Nerves) पर भी बुरा असर पड़ता है. इसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं जिसकी वजह से हाथों और पैरों में सुई चुभने जैसी झनझनाहट या सुन्नपन महसूस हो सकता है.

