Kidney Health: किडनी को फिट रखने के लिए रोजाना खाएं ये 5 सुपरफूड्स, नहीं रहेगा Damage का खतरा

Kidney Health: किडनी आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो एक-दो नहीं बल्कि बहुत से काम करता है. किडनी आपके ब्लड को साफ करती है, बॉडी का पानी बैलेंस करती है और शरीर से टॉक्सिंस निकालती है. लेकिन जब किडनी सही से काम नहीं करती, तो टॉक्सिंस आपके शरीर में लंबे समय तक रहते हैं और हेल्थ पर बुरा असर डालते हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में लगभग 674 मिलियन लोग क्रॉनिक किडनी बीमारी से जूझ रहे हैं.



लेकिन परेशान ना हों क्योंकि आप बेहद सिंपल फूड्स शामिल करके अपनी किडनी को फिट रख सकते हैं. आज हम आपको ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जो आपकी किडनी को नेचुरली सपोर्ट कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे ये फूड्स एक रात में आपकी किडनी को 'डिटॉक्स' नहीं करेंगे, लेकिन अगर रोजाना इन्हें खाया जाएं तो किडनी का काम आसान हो जाता है.

1. लौकी

अगर आप उन लोगों में शामिल हैं, जो लौकी का नाम आते ही नाक-मुंह सिकोड़ने लगते हैं तो जान लें इसे खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं. ये कोई आम सब्जी नहीं है. इसमें पानी और पोटैशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो किडनी को धीरे-धीरे वेस्ट निकालने में मदद करता है. फ्रेश जूस या हल्की पकी लौकी खाएं. ये पैकेज्ड ड्रिंक्स से बेहतर हाइड्रेशन देती है और बिना शुगर या नमक के बॉडी को रिलैक्स रखती है.

2. लहसुन

लहसुन किडनी को सीधे तो नहीं, लेकिन इंडायरेक्टली मदद करता है. ये उसकी इंफ्लेमेशन कम करता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में मदद करता है. कम नमक खाने में भी लहसुन मदद करता है, जिससे किडनी पर दबाव कम पड़ता है. कच्चा या हल्का पका लहसुन सबसे फायदेमंद है.

3. सेब

लिस्ट में तीसरा नाम सेब का है, जो पहले आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद करता है. इसमें फाइबर होता है जो गट में वेस्ट बाइंड करके बाहर निकालता है, जिससे किडनी पर काम कम पड़ता है. सेब ब्लड शुगर कंट्रोल में भी मदद करता है और किडनी के छोटे-छोटे ब्लड वेसल्स को डैमेज से बचाता है. अगर आप इसे छिलके सहित खाएं तो ये सबसे ज्यादा फायदा देता है.

4. धनिये के बीज

धनिये के बीज यूरिन बनाने में मदद करते हैं और बॉडी से एक्स्ट्रा सोडियम निकालते हैं. इससे फ्लूइड रिटेंशन कम होती है और किडनी का काम आसान होता है. रात भर बीज भिगोकर सुबह धनिये का पानी पीना किडनी डिटॉक्स करने का एक आसान और नेचुरल तरीका है.

5. फूलगोभी

अधिकतर सब्जियों में पोटैशियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता, जो किडनी पर दबाव डाल सकती हैं. लेकिन फूलगोभी में पोटैशियम कम पाया जाता है और फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर है. ये लिवर को भी सपोर्ट करती है, जिससे किडनी के टॉक्सिन कम होते है.

