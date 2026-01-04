scorecardresearch
 
Kidney Health: किडनी को सॉलिड रखने के लिए पिएं ये ड्रिंक, kidney की सूजन और गंदगी होगी दूर

Kidney Health: किडनी हमारे शरीर के लिए फिल्टर का काम करती है. यह शरीर की सारी गंदगी बाहर निकालती है और उसे हेल्दी रखती है. इसलिए हमें भी अपनी किडनी का ख्याल रखना चाहिए और ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जो किडनी के स्वास्थ्य में इजाफा कर सकें.

किडनी को हेल्दी रखती है ये ड्रिंक (Photo: ITG)
Kidney Health: किडनी हमारे शरीर का वो अंग है जो 24 घंटे काम करता है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके. लेकिन खराब खानपान, लाइफस्टाइल जैसी बुरी आदतें हमारी किडनी को अंदर से डैमेज करती रहती हैं. ऐसे में यहां हम आपको एक ड्रिंक बता रहे हैं जो किडनी की प्राकृतिक रूप से सफाई करने में मदद कर सकती है. हालांकि इसके साथ आपको हेल्दी डाइट का भी सेवन करना चाहिए, तभी आपको भरपूर फायदा मिलेगा. घर पर बनने वाली यह ड्रिंक बेहद असरदार है और इससे आपकी किडनी बुढ़ापे तक हेल्दी रह सकती है.

किडनी को डिटॉक्स करेगी ये ड्रिंक 
अमेरिका के नेशनल किडनी फाउंडेश के अनुसार, हल्दी, ऑलस्पाइस, इलायची, दालचीनी, लौंग, धनिया, जीरा, लहसुन पाउडर, अदरक, जायफल और काली मिर्च जैसे मसाले विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होते हैं. इनमें सूजन दूर करने वाले गुण भी पाए जाते हैं. मसालों में सोडियम कम होता है इसलिए ये किडनी के लिए हेल्दी माने जाते हैं.

खाना बनाने में इस्तेमाल करने के तौर पर तो ये सुरक्षित होते ही हैं लेकिन सप्लिमेंट के तौर पर या ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते समय सावधान बरतनी चाहिए. 

किडनी की होगी सफाई 

रसोई में पाई जाने वाली हल्दी और अदरक सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. आप इन दोनों को मिलाकर बेहतरीन डिटॉक्स ड्रिंक बना सकते हैं. इसके लिए आपको पानी को उबालना है और उसमें थोड़ी सी शुद्ध कच्ची हल्दी और अदरक घिसकर मिलानी है. आप इसमें काली मिर्च और काला नमक भी मिला सकते हैं. इसे हालांकि हफ्ते में दो से तीन बार थोड़ी मात्रा में ही पीना चाहिए. इनमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर से अतिरिक्त नमक और गंदगी को सोखकर बाहर निकाल देते हैं.

हल्दी के फायदे

हल्दी में करक्यूमिन होता है जो इसका मुख्य बायोएक्टिव कंपाउंड है. इसमें सूजन रोकने वाले गुण होते हैं जो आपकी किडनी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं. हल्दी और करक्यूमिन का सेवन आम तौर पर सुरक्षित होता है. लेकिन इसका भी जोखिम है क्योंकि हल्दी की ज्यादा खुराक आपकी किडनी के लिए हानिकारक हो सकती है. 

अदरक के फायदे

अदरक अपने सूजन-रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से ओवरऑल हेल्थ और किडनी दोनों के लिए अच्छी है. यह पाचन में सहायता करता है और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जिससे किडनी को भी फायदा पहुंचता है.

ध्यान रखें ये बात

अगर आपको पहले से किडनी की कोई गंभीर बीमारी है या आप डॉक्टर की दवा ले रहे हैं तो इस ड्रिंक को शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें.

